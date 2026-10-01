Cristiano Ronaldo faképnél hagyta a portugál válogatottat – nincs visszaút?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Cristiano Ronaldo váratlanul elhagyta a portugál válogatott edzőtáborát, miután Jorge Jesus szövetségi kapitány nyilvánosan egyértelművé tette: ő dönti el, ki játszik, ezen pedig még az ötszörös aranylabdás sem változtathat. A 41 Cristiano Ronaldo azt ígérte, idővel elmondja az igazságot távozásáról, miközben Portugáliában már arról írnak, hogy döntése végleges lehet, és többé nem ölti magára a címeres mezt.

Szalay Attila
2026. 10. 01. 10:35
Cristiano Ronaldo otthagyta a portugál válogatottat és talán soha nem tér vissza Fotó: BRUNO DE CARVALHO Forrás: BRAZIL PHOTO PRESS

Érdekesség, hogy mindössze egy héttel ezelőtt, a Nemzetek Ligája meccsek előtt Ronaldo még méltatta Jorge Jesust, akivel korábban az al-Nasszr együttesénél dolgozott együtt. Mint mondta, meggyőződése, hogy a szakember kinevezése megfelelő döntés volt, és bár az új edzővel taktikai változások várhatók, a cél továbbra is a trófeák megszerzése. Ronaldo ekkor még arról is beszélt, hogy addig kíván a nemzeti csapat rendelkezésére állni, amíg szükség van rá, és teljesítményével hozzá tud járulni a sikerekhez. Ha az edző vagy a szövetség vezetése már nem számítana rá, kész lenne azonnal távozni.

Cristiano Ronaldo döntése visszafordíthatatlan?

A portugál O Jogo értesülése szerint Ronaldo eldöntötte, hogy többé nem lép pályára a portugál válogatottban, és az elhatározását visszafordíthatatlannak tekinti. Ezt ugyanakkor egyelőre sem Ronaldo, sem a Portugál Labdarúgó-szövetség nem erősítette meg hivatalosan.

Ha valóban ez jelenti Cristiano Ronaldo portugál válogatottbeli pályafutásának végét, minden idők egyik leghosszabb és legeredményesebb nemzetközi karrierje zárulhat le meglehetősen viharos körülmények között. 2003 augusztusában mutatkozott be Portugália felnőttválogatottjában, azóta több mint két évtizeden át a nemzeti csapat meghatározó alakja volt. Európa-bajnokságot és két Nemzetek Ligáját nyert hazájával, miközben világcsúcsot jelentő válogatott mérkőzés (234) és gól (146) fűződik a nevéhez.

 

Cristiano RonaldoJorge Jesusportugál válogatottSzóljon hozzá!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekmanfred weber

Webernek tetszik

Pilhál György avatarja

Weber korábban közölte: a Néppártnak csak az lehet tagja, aki Európa, Ukrajna és a „jogállamiság” pártján áll.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu