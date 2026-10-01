Cristiano Ronaldo faképnél hagyta a portugál válogatottat – nincs visszaút?

Érdekesség, hogy mindössze egy héttel ezelőtt, a Nemzetek Ligája meccsek előtt Ronaldo még méltatta Jorge Jesust, akivel korábban az al-Nasszr együttesénél dolgozott együtt. Mint mondta, meggyőződése, hogy a szakember kinevezése megfelelő döntés volt, és bár az új edzővel taktikai változások várhatók, a cél továbbra is a trófeák megszerzése. Ronaldo ekkor még arról is beszélt, hogy addig kíván a nemzeti csapat rendelkezésére állni, amíg szükség van rá, és teljesítményével hozzá tud járulni a sikerekhez. Ha az edző vagy a szövetség vezetése már nem számítana rá, kész lenne azonnal távozni.

Cristiano Ronaldo döntése visszafordíthatatlan?

A portugál O Jogo értesülése szerint Ronaldo eldöntötte, hogy többé nem lép pályára a portugál válogatottban, és az elhatározását visszafordíthatatlannak tekinti. Ezt ugyanakkor egyelőre sem Ronaldo, sem a Portugál Labdarúgó-szövetség nem erősítette meg hivatalosan.

Ha valóban ez jelenti Cristiano Ronaldo portugál válogatottbeli pályafutásának végét, minden idők egyik leghosszabb és legeredményesebb nemzetközi karrierje zárulhat le meglehetősen viharos körülmények között. 2003 augusztusában mutatkozott be Portugália felnőttválogatottjában, azóta több mint két évtizeden át a nemzeti csapat meghatározó alakja volt. Európa-bajnokságot és két Nemzetek Ligáját nyert hazájával, miközben világcsúcsot jelentő válogatott mérkőzés (234) és gól (146) fűződik a nevéhez.