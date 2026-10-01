Leállt az ország, Magyar Péter nem kormányoz, csak az abszolút filmszínházat pörgeti

Áll a kormány, áll az ország. (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Szembetűnő, hogy a miniszterelnök Facebook-oldalán az utóbbi napokban sorra születtek azok a bejegyzések, amelyek az ellenzéket támadják és jobboldaliakat figurázzák ki.

Magyar Péter csak szerdán négy olyan bejegyzést közölt, amelyekben Orbán Viktorral és a Fidesszel foglalkozott.

De a héten még arra is jutott idő, hogy videót tegyen közzé a botrányosra sikeredett májusi kormányzati átadás-átvételről. De nem maradhatott ki az sem, hogy az országjárásának az aktuális helyszínéről jelentkezzen Magyar Péter, ám még arról is bejegyzés született, hogy hol Rómában, hol Vecsésen kezdett táncikálásba, a romló demográfiai adatokra pedig egy nevetőfejes Facebook-poszttal reagált.

Minden tiszás azt harsogja, amit a kormányfő is

A Tisza Párt politikusainak a Facebook-oldalain is hasonló tendencia figyelhető meg, a saját szakterületüket vagy az egyéni körzetből a parlamentbe jutott képviselők esetén a választókerületüket érintő hírekkel alig-alig találkozni. Ehelyett Magyar Péterhez igazodva percről percre számolnak a tiszások által csak tisztítótűz hadműveletnek titulált, az ellenzékkel szemben zajló eljárásokról. De a kormány hivatalos honlapján sem találni semmilyen hírt érdemi döntésekről.

Ehelyett arról olvasni, hogy nyilvánosságra hozták a második Orbán-kormány 2010-es üléseinek a jegyzőkönyveit, illetve napvilágot látott az elmúlt 16 évben született, nem nyilvános kormányhatározatok listája. Mindez azt mutatja, hogy Magyar Péter öt hónappal a kormányváltás után továbbra is kampányüzemmódban ragadt, ehhez pedig már a teljes törvényhozói és végrehajtói hatalom, illetve az államapparátus igazodik.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Hatlaczki Balázs)