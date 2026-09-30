Nincs kormány Romániában, folytatódik a politikai válság

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Elutasította a román parlament a Siegfried Muresan nemzeti liberális párti (PNL) miniszterelnök-jelölt által javasolt kormány beiktatását a szerdai bizalmi szavazáson. Az államelnök szerint az előrehozott választás nem oldana meg semmit, így feltehetően újabb politikus kaphat kormányalakítási megbízást.

Sitkei Levente
2026. 09. 30. 19:42
Fotó: DANIEL MIHAILESCU Forrás: AFP

Csoma Botond, az RMDSZ szóvivője a magyar médiának nyilatkozva abszurd drámához hasonlította a bukaresti politikai válságot, amelyben az egymással veszekedő hagyományos pártok önként adják át a helyüket a szélsőséges demagógoknak. Az előrehozott választások Csoma szerint már csak ezért sem jelentenének megoldást, mert hasonló, hármas tagoltságú parlament alakulna, és nem oldaná fel a jobb- és baloldal koalíciós kényszerét. Úgy értékelte, a politikai válság elhúzódásának egyedüli nyertese az AUR.

Az RMDSZ szóvivője szerint félő, hogy a szélsőjobboldali, magyarellenes párt előbb-utóbb kormányra kerül Bukarestben, ami szerinte "nagyon sötét fejezetet nyitna" a magyar közösség számára.

Borítókép: Siegfried Muresan a parlamentben (Fotó: DANIEL MIHAILESCU)

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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