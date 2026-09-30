Változások jönnek a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés szabályozásában

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Az Alkotmánybíróság döntése után sem szűnik meg a tényleges életfogytiglan, a jelenlegi felülvizsgálati rendszert azonban át kell alakítani. Ifj. Lomnici Zoltán lapunknak elmondta, milyen mozgástere lesz az Országgyűlésnek, mit jelenthet az új rendszer a már elítéltek számára, és milyen garanciák mellett maradhat továbbra is rács mögött akár élete végéig az elítélt elkövető.

Kárpáti András
2026. 09. 30. 16:42
Forrás: Reformatus.hu

Nemzetközi példaként Lomnici a Nemzetközi Büntetőbíróságot létrehozó Római Statútumot említette, amely életfogytig tartó szabadságvesztés esetén 25 év után ír elő felülvizsgálatot.

Az új szabályozás kialakításakor ugyanakkor nemcsak az elítéltek jogait, hanem közbiztonsági és áldozatvédelmi szempontokat is mérlegelni kell. Ifj. Lomnici szerint az AB által megköveteltnél szélesebb felülvizsgálati rendszer önmagában nem lenne jogellenes, ám kockázatokat vethetne fel, ha nem érvényesülne kellő súllyal a társadalom védelméhez fűződő érdek. A szabadlábra helyezés ezért nem alapulhat pusztán az idő múlásán vagy a reszocializáció formális megállapításán.

Külön kérdés, hogyan érinti majd a változás azokat, akik már jogerősen TÉSZ-büntetésüket töltik. Az AB szerint az ő büntetésüket is megfelelő garanciák mellett felül kell vizsgálni, ez azonban nem változtatja meg automatikusan a jogerős ítéletet. Ifj. Lomnici szerint az AB követelményein túlmenne például az automatikus büntetés-átalakítás vagy a szabadulás mellett szóló törvényi vélelem bevezetése.

Az alkotmányjogász arra is kitért, hogy nincs egységes európai modell arra, milyen szervnek és hány év után kell felülvizsgálnia az életfogytig tartó szabadságvesztést. A strasbourgi gyakorlatból ugyanakkor az következik, hogy a büntetésnek ténylegesen felülvizsgálhatónak kell lennie. Lomnici felidézte: Magyarországot az Emberi Jogok Európai Bírósága korábban több ügyben is elmarasztalta a TÉSZ felülvizsgálatának szabályozása miatt.

Végül arra is rákérdeztünk, mi történne, ha az Országgyűlés a megszabott határidőig nem alkotná meg az új szabályokat. Ifj. Lomnici szerint ez sem a TÉSZ jogalapját, sem a jogerős ítéletek végrehajthatóságát nem érintené, megfelelő felülvizsgálati mechanizmus nélkül azonban aggályos normahiány keletkezne. Ez szerinte újabb alkotmányjogi panaszokhoz és strasbourgi eljárásokhoz vezethetne. 

lomnici zoltánalkotmánybíróságéletfogytig szabadságvesztéshorváth attilabüntetésSzóljon hozzá!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekduna

Áradás, sötétség, búvárok

Bayer Zsolt avatarja

Doktor onoka azt is mondta – mondja –, hogy „fideszes provokátor” telefonját vette el.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu