A koronavírus-járvány óta nem volt ilyen gyászos a turizmus helyzete

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Lassan hozzá kell szokni ahhoz, hogy a kormányváltás óta a gazdaság azon területei is romlást mutatnak, amelyek korábban kiemelkedő teljesítményt produkáltak.

Kiss Gergely
2026. 09. 30. 15:50
Jelentősen visszaesett a magyarországi turizmus augusztusban Fotó: Nagy Lajos

Mire lehet számítani a jövőben?

A következő időszak megítélését több, egymással párhuzamos hatás is nehezíti. Az eddig erősödő forint mérsékelheti a hazai turizmus árérzékeny keresletét: erősebb árfolyam mellett a külföldi utazások forintban olcsóbbá válnak, ami ösztönzi a kiutazást és a külföldi költést, így alternatívát kínál a belföldi úticélokkal szemben. Eközben a külföldi vendégforgalmat is visszafoghatja, mivel a külföldiek számára drágábbá teszi a magyarországi tartózkodást, miközben az általánosan megemelkedett utazási költségek szintén fékezhetik a keresletet. Az új kormány elkötelezte magát az euró bevezetése mellett, a turisztikai és vendéglátóipari vállalkozásoknak ezért nem érdemes hosszú távú terveiket arra alapozniuk, hogy a forint
árfolyama visszatér a 2023 és 2025 között jellemző 390-410 közötti sávba.

Az idei év első hét hónapjában a vendéglátóhelyek szezonálisan és naptárhatással igazított volumenindexe gyakorlatilag stagnált, miközben az eladási
forgalom 6 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest. 

Ez arra utal, hogy a bevételek bővülését elsősorban az áremelkedések támogatták, a tényleges fogyasztás érdemben nem bővült. 

Az ágazati szereplők visszajelzései szerint is gyenge kereslet mellett telt 2026 első féléve: egyes vállalkozások 20–30 százalékos forgalomcsökkenésről számoltak be. A visszaesés országos jelenség, amely a Balaton mellett Budapestet is érinti.
 

 

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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