Baka András visszadobta a kötelező MOK-tagságról szóló törvényt
A köztársasági elnök megfontolásra visszaküldte az Országgyűlésnek az egészségügyi szakmai kamarákról szóló törvénymódosítást, mert bár annak céljával egyetért, kifogásolja a kamarai tisztségviselők választásának törvényi korlátozását. Baka András emellett az orvosok kötelező kamarai visszalépésével kapcsolatos átmeneti szabályok és az etikai eljárások rendelkezéseinek pontosítását is kéri.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en