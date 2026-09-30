„Luxus fürdőszoba, pezsgő és wasabi” – így indult az új ÁVH első nagy leleplezése

A videó végén Lannert megmutatott egy szűkre szabott fürdőszobát is, ami jól láthatóan teljesen kicsapta nála a biztosítékot. Azzal viccelődött, hogy itt bezzeg vannak fiókok, így talán az iratokat itt tárolhatná. Azon is kiakad, hogy sminkeléshez van egy tükör a fürdőben, de a hajszárító is zavarja.

A felvétel zárásaként egy öltönyzakót mutatott meg, majd ebből levezetve megállapította, hogy Fidesz-érában a nők a reprezentativitás célját szolgálták, és nem gondolták róluk, hogy dolgozniuk kellene komolyan. Szerencsére Lannert Judit esetében ilyenről szó sincs(?)!