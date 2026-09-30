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„Luxus fürdőszoba, pezsgő és wasabi” – így indult az új ÁVH első nagy leleplezése

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Unger Anna szerint már az első napokban meglepő dolgok fogadták a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal munkatársait a korábbi Szuverenitásvédelmi Hivatal egyik épületében. A történetben akad márvány, luxuszuhanyzó, egy karton pezsgő és rengeteg wasabi is – csakhogy a korábban nyilvánosságra hozott fényképek alapján a „luxus” minősítés legalábbis magyarázatra szorul.

Gábor Márton
2026. 09. 30. 9:34
Unger Anna Róza Forrás: Facebook

A videó végén Lannert megmutatott egy szűkre szabott fürdőszobát is, ami jól láthatóan teljesen kicsapta nála a biztosítékot. Azzal viccelődött, hogy itt bezzeg vannak fiókok, így talán az iratokat itt tárolhatná. Azon is kiakad, hogy sminkeléshez van egy tükör a fürdőben, de a hajszárító is zavarja. 

A felvétel zárásaként egy öltönyzakót mutatott meg, majd ebből levezetve megállapította, hogy Fidesz-érában a nők a reprezentativitás célját szolgálták, és nem gondolták róluk, hogy dolgozniuk kellene komolyan. Szerencsére Lannert Judit esetében ilyenről szó sincs(?)!

Borítókép: Unger Anna Róza (Forrás: Facebook)

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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