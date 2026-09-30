Yamal két szóval válaszolt az Aranylabda kérdésére, miután történelmi gólt szerzett

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Lamine Yamal főszereplésével 4-1-re legyőzte Horvátországot a spanyol labdarúgó-válogatott a Nemzetek Ligájában kedd este. A Barcelona 19 éves klasszisa két gólt szerzett és egy gólpasszt adott, az első találatával pedig történelmi rekord részese lett: 70 másodperc és 25 passz előzte meg a gólt. A világbajnok spanyolok már negyven mérkőzés óta veretlenek, Yamal pedig mindössze két szóval válaszolt az Aranylabdát firtató kérdésre.

Szalay Attila
2026. 09. 30. 7:09
A horvátok labdához sem értek a meccsen, amikor Lamine Yamal 25 passz és 70 másodperc után már gólt lőtt a spanyol válogatottnak Fotó: JORGE GUERRERO Forrás: AFP

A válasza rövid volt:

Még egy

hangsúlyozta Yamal, hogy ez csupán egy újabb érv, ami az ő elismerése mellett szól.

Az Aranylabda szavazása egyébként szeptember 28-án már lezárult, vagyis a horvátok elleni produkció a voksokat már nem befolyásolhatja. A győztest október 26-án, a londoni Palladiumban hirdetik ki.

A spanyol szövetségi kapitány lehűtötte a kedélyeket

Luis de la Fuente sem fukarkodott az elismeréssel Yamal esetében. A spanyol szövetségi kapitány szerint Yamalban továbbra is hatalmas fejlődési lehetőség rejlik, miközben a tehetségét a csapat szolgálatába állítja.

– Lamine nagyon szeretne tovább fejlődni és megmutatni a világnak, milyen futballista. A varázslatát a csapat szolgálatába állítja – fogalmazott De la Fuente.

A kapitány ugyanakkor igyekezett lehűteni a spanyol válogatott körüli eufóriát is. Mint mondta, csapata még messze nem érte el a plafonját, és előbb-utóbb vereség is jön majd, ezért nem szeretnék, ha a sikersorozat önelégültséghez vezetne.

Egyelőre azonban kevés jele van a megtorpanásnak, hiszen a világbajnok spanyolok Anglia után Horvátországot is legyőzték a Nemzetek Ligájában.

Lamine Yamalaranylabdaspanyol labdarúgó-válogatottNemzetek LigájaSzóljon hozzá!

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