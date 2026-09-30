Abszurd szavazás: Tovább folyik a fejkendő-vita Bécsben

Thomas Bulant, az iskolai szakszervezet képviselője különböző trükkökről számolt be a Heute című lapnak. Mint mondta, különböző módszerekkel próbálják megkerülni a tilalmat.

Egyes diáklányok például a hagyományos fejkendő helyett egyfajta turbánt viselve mennek iskolába.

„Mert az nem fejfedő az iszlám hagyományok szerint” – magyarázza Bulant. Más vallási fejfedők viselése pedig továbbra is megengedett, például az indiai szikh vallás követői továbbra is részt vehetnek az órákon a megfelelő fejfedőjükkel. A tilalom jelentős belső konfliktust okozott sok lány diákban, különösen a tanév elején számos lány egyáltalán nem volt tudatában az új szabálynak. „Néhány diák sírógörcsöt kapott” – számolt be Bulant. Számukra a fejkendő nem pusztán egy ruhadarab volt, hanem a vallási meggyőződés és a személyes identitás kérdése.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)