Abszurd szavazás: Tovább folyik a fejkendő-vita Bécsben

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Az osztrák parlamentben az SPÖ megszavazta a fejkendő iskolai betiltását, de Bécs Meidling kerületében elutasította a betiltás következetes betartatására irányuló indítványt. A szociáldemokraták a Zöldekkel, a NEOS-szal és a KPÖ-vel együtt az FPÖ határozata ellen szavaztak. A fejkendő-vita folytatódik az osztrák fővárosban.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 09. 30. 5:50
Illusztráció Fotó: MICHAEL NGUYEN Forrás: NurPhoto

Thomas Bulant, az iskolai szakszervezet képviselője különböző trükkökről számolt be a Heute című lapnak. Mint mondta, különböző módszerekkel próbálják megkerülni a tilalmat. 

Egyes diáklányok például a hagyományos fejkendő helyett egyfajta turbánt viselve mennek iskolába.

„Mert az nem fejfedő az iszlám hagyományok szerint” – magyarázza Bulant. Más vallási fejfedők viselése pedig továbbra is megengedett, például az indiai szikh vallás követői továbbra is részt vehetnek az órákon a megfelelő fejfedőjükkel. A tilalom jelentős belső konfliktust okozott sok lány diákban, különösen a tanév elején számos lány egyáltalán nem volt tudatában az új szabálynak. „Néhány diák sírógörcsöt kapott” – számolt be Bulant. Számukra a fejkendő nem pusztán egy ruhadarab volt, hanem a vallási meggyőződés és a személyes identitás kérdése.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

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