Az ügyészség elfogadhatatlannak nevezte az őket fenyegető politikusi nyilatkozatokat
Betelt a pohár az ügyészségnél, miután az utóbbi hetekben több alkalommal politikai fenyegetések érték a szervezetet. Magyar Péter miniszterelnök a mentelmi joga kikérése, illetve az aranykonvoj ügy kapcsán is durván nekiment a nyomozóhatóságnak.
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