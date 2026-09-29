Borítókép: Tóth Máté energiajogász (Forrás: Facebook)
Lemond a Médiatanács egyetlen ellenzék által delegált tagja
Lemond a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMMH) Médiatanácsában elfoglalt posztjáról Tóth Máté (Mi Hazánk), a testület egyetlen ellenzék által delegált tagja.
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