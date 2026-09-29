Újabb CDU-s szervezet szólalt fel a Friedrich Merz-féle pártvezetéssel szemben

Legútóbb például a brandenburgi Mühlenbecker Land település CDU-ja követelte a kancellártól és pártelnöktől, Friedrich Merztől, hogy tegyen lépéseket a közelmúltbeli választási vereségek után. Katja Behrendt-Didszun helyi elnök és nyolc másik CDU-s képviselő nyílt levélben szólítják fel Merzet, hogy ismerje el a hibákat és vizsgálja felül a politikai döntéseit.

Itt az ideje a következményeknek

– áll a levélben.

A tervezett reformok bejelentése és magyarázata már nem elegendő az aláírók számára, ahogy a hosszú távú hatásokra való hivatkozás sem. Pénzügyi könnyítéseket várnak a családoknak, kevesebb bürokráciát a kereskedőknek és a kis- és középvállalkozásoknak, valamint megbízható feltételeket a vállalkozásoknak. Ugyanakkor a helyi szervezet a párt tagjainak nagyobb mértékű bevonását sürgeti. A tagok továbbra is elkötelezettek a CDU iránt, de bejelentették, hogy kifogást emelnek, ha véleményük szerint a nemzeti párt elveszíti a kapcsolatot tagjaival és a polgárokkal.

Borítókép: Szavazás a Bundestagban (Fotó: AFP)