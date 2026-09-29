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Újabb CDU-s szervezet szólalt fel a Friedrich Merz-féle pártvezetéssel szemben

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A párt alapvető reformját követelik. A CDU-n belülről nem ez az első figyelmeztetés a párt számára csúfos eredménnyel zárult tartományi választások után. Friedrich Merzen egyre nagyobb a nyomás.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 09. 29. 14:01
Szavazás a Bundestagban Fotó: CHRISTOPH SOEDER Forrás: DPA

Legútóbb például a brandenburgi Mühlenbecker Land település CDU-ja követelte a kancellártól és pártelnöktől, Friedrich Merztől, hogy tegyen lépéseket a közelmúltbeli választási vereségek után. Katja Behrendt-Didszun helyi elnök és nyolc másik CDU-s képviselő nyílt levélben szólítják fel Merzet, hogy ismerje el a hibákat és vizsgálja felül a politikai döntéseit. 

Itt az ideje a következményeknek

– áll a levélben.

A tervezett reformok bejelentése és magyarázata már nem elegendő az aláírók számára, ahogy a hosszú távú hatásokra való hivatkozás sem. Pénzügyi könnyítéseket várnak a családoknak, kevesebb bürokráciát a kereskedőknek és a kis- és középvállalkozásoknak, valamint megbízható feltételeket a vállalkozásoknak. Ugyanakkor a helyi szervezet a párt tagjainak nagyobb mértékű bevonását sürgeti. A tagok továbbra is elkötelezettek a CDU iránt, de bejelentették, hogy kifogást emelnek, ha véleményük szerint a nemzeti párt elveszíti a kapcsolatot tagjaival és a polgárokkal.

Borítókép: Szavazás a Bundestagban (Fotó: AFP)

NémetországCDUFriedrich MerzSzóljon hozzá!

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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