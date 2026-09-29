A hivatal előtt azonban komoly feladat áll: jelenleg még nem teljes létszámmal működik. Unger Anna közlése szerint október 1-jétől mintegy negyven emberrel dolgozhatnak, miközben további 110–120 szakemberre lesz szükségük.
Máris vita alakult ki az NVVH körül: Magyar Péter szerint sikertörténet, mások piszlicsáré ügyről beszélnek
Miközben a kormánypárti sajtó egy része azon siránkozik, hogy a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) első ügyei „piszlicsáré” ügyek, és egy tapasztalt ügyész szerint is kérdéses, hogy ezek egyáltalán a hivatalhoz méltó horderejű esetek-e, Magyar Péter már az új hatóság első eredményeit próbálja sikerként bemutatni.
Borítókép: Unger Anna, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnöke, Tasnády Katalin a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal nyomozati elnökhelyettese (Fotó: Hatlaczki Balázs)
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