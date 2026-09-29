Borítókép: Melléthei-Barna Márton képviselő (Fotó: Polyák Attila)
A Tisza elhalasztaná az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát
Két héttel később léphet hatályba az állambiztonsági iratok nyilvánosságáról szóló szabályozás, mint azt korábban tervezték. Melléthei-Barna Márton, a Tisza-frakció képviselője kezdeményezte a hatálybalépés október 20-ról november 4-re történő módosítását.
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