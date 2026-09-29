Megdöbbentő: az északír szövetségi kapitány nekiment a magyar játékosoknak

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Michael O’Neill, az északír labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya meghökkentő kritikát fogalmazott meg a Magyarország elleni Nemzetek Ligája-mérkőzés után. Miközben magyar részről Marco Rossi és Schäfer András is elmaradt piros lapról beszélt, O’Neill azon akadt ki, hogy a magyar játékosok túl sokat színészkedtek és fetrengtek.

Koczó Dávid
2026. 09. 29. 7:09
Michael O'Neill az öklét rázza, az északír válogatott szövetségi kapitánya magyar fetrengésről beszélt a lefújás után Fotó: NorthFoto/PA Wire/Liam McBurney
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Sebestyén Géza
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Sebestyén Géza: Drága politikai hiba lehet a nyugdíjígéret megszegése

Sebestyén Géza avatarja

Magyar Péter májusban még arról beszélt, hogy a kampányban bejelentett nyugdíjas SZÉP-kártya első részét már 2026 negyedik negyedévében megkaphatják az érintettek.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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