Megdöbbentő: az északír szövetségi kapitány nekiment a magyar játékosoknak
Michael O’Neill, az északír labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya meghökkentő kritikát fogalmazott meg a Magyarország elleni Nemzetek Ligája-mérkőzés után. Miközben magyar részről Marco Rossi és Schäfer András is elmaradt piros lapról beszélt, O’Neill azon akadt ki, hogy a magyar játékosok túl sokat színészkedtek és fetrengtek.
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