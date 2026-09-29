„Az újbeszél nehezen tűri az igazságot” – Interjú Gulyás Istvánnal

– A közmédia új vezetése azt állítja, hogy korábban többször figyelmeztették az általuk jogsértőnek minősített magatartás miatt. Milyen konkrét szakmai vagy szerkesztői döntéseket kifogásoltak?
– Két esetben – ez már többszörnek számít –, de ezeket nehéz lenne az én vagy az M5 részéről jogsértőnek nevezni. A másik oldalról viszont megállhat a szerkesztői szabadság megsértése vagy befolyásolása. Mindkét ügyben egy-egy személyről, személyiségről van szó. Egy nyári – talán július 15-i – Ez itt a kérdésben (megjegyzem, egy tavaszi műsor ismétlése volt) Máthé Áron megemlítette egy összefüggésben a „Soros-birodalmat” – nem erről szólt a műsor, csak szóba jött a beszélgetés során –, emiatt törölni kellett az ismétlési listáról, és a teljes nyári ismétlési listát át kellett variálni. Megtettük. A másik esetben – augusztus vége felé – egy műsorpromóciót kellett levenni, mert Bogár László professzor szerepelt benne. A téma egyébként Mohács volt, semmi politika.
– A műsor megszüntetését végül egy szakmailag kifogásolt témaválasztással indokolták. Valóban szakmai hibáról volt szó, vagy a jobboldali, nemzeti nézőpont megjelenítése vált kényelmetlenné az új vezetésnek?
– Ezt a „szakmailag kifogásolt témaválasztást” próbálták meg eltüntetni a YouTube-ról. A szeptember elsejei Ez itt a kérdést. Szerencsére Mező Gábor – köszönet érte – valahonnan kikukázta és föltette a Hamis Gulyásra, illetve a NAVA oldalán is elérhető. Meg lehet nézni, nézik is rendesen, már százezer fölött a megtekintés, és el lehet dönteni, hogy mennyire szakmai hiba. A kérdés második felére pedig az a válaszom, hogy igen, de nem csupán a vezetésnek vált kényelmetlenné, hanem a szárba szökkenő új propagandának is. Orwellt szabadon idézve, az „újbeszél” nehezen tűri az igazságot, mert az „gondolatbűn”.