„Az újbeszél nehezen tűri az igazságot” – Interjú Gulyás Istvánnal

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– Az eddigi utolsó adásban több lehetséges magyarázatot ütköztettek a CIA igazgatójának moszkvai útjáról. Különbözött ez bármiben is a megszokott televíziós háttérbeszélgetésektől? Miért válhatott éppen ez elfogadhatatlanná a közmédia új vezetésének szemében?

– Pontosítsunk: az általam vezetett utolsó adásban, mert szerdán (szeptember másodikán) még lement egy Ez itt a kérdés, és csak másnap – köszönjük meg a 444-es Herczeg Márknak – szántották be a műsort. A felháborodás, ami – véleménybuborékoktól függetlenül – kitört, azt jelzi, hogy volt valamiféle nézői konszenzus a műsor körül. Talán pont azért, mert valódi véleményeket ütköztetett, nem a napi politika mocsarában fetrengett, hanem a dolgok, jelenségek szociokulturális eredője felé mozgott. Az állami tévének nem új, hanem átmeneti vezetése van. Az a feladata, hogy takarítsa az utat az új vezetés előtt. Igazodik az éppen aktuális politikai elvárásokhoz, és szervilisen végrehajtja a közvetlen vagy éppen közvetett parancsokat, legyenek azok akár politikai bulvár, trash műfajba is csomagolva. Szakmaiságot ne kérjünk rajta számon.

– Németh Balázs politikai bosszúról beszélt, és a történteket a mohácsi állami megemlékezés közvetítésével hozta összefüggésbe. Számonkérték önt vagy munkatársait azért, mert az M5 adásban láthatóvá vált a félig üres nézőtér?

– Németh Balázs régi kollégám, jó megérzései, információi szoktak lenni, de én ezt nem tudhatom. Ha így is lenne, soha nem fogják bevallani. Hogy mi történt a negyedik, vagy „ötödik” emeleten, arról semmiféle információm nincs. Mindenesetre amikor megláttam a hézagosan – ez most eufemizmus a részemről – feltöltött teret, felmerült bennem a gondolat: ebből baj lesz!

– Az Ez itt a kérdés megszüntetése előtt nem sokkal a Hazajáró is kikerült a közmédiából. Csatornaigazgatóként hogyan élte meg a műsor eltávolítását, volt-e lehetősége tenni a megmaradásáért?

– Messzemenően nem értettem vele egyet. Egyrészt tisztességesen megcsinált sorozat volt, szakmai, esztétikai szempontból semmi kifogásolható nem volt benne. Másrészt kifutó széria: 389 részt már leadott a közmédia. Tizenegy rész volt hátra, amit az állami tévé ideiglenes vezetése elkaszált. Hogy miért? Valószínűleg azért, mert Moys Zoltán neve is szerepelt a stáblistán. A nézők szerették, mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy közösségi összefogással, támogatással sikerült befejezni.