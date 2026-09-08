„A Hazajáró útja végtelen, a lelke pedig halhatatlan” – interjú Moys Zoltánnal és Jakab Sándorral

Műsorunk célja, hogy valósághűen bemutassa a Kárpát-medence magyar közösségeinek helyzetét, nem pedig az, hogy bármely etnikai csoportot megbélyegezzen. A Hazajáró az elszakított területeken megmaradt magyar közösségeket keresi fel, és látleletet ad a 21. század eleji Kárpát-medencei magyarság állapotáról. Ennek részeként minden utunkon igyekszünk feltérképezni az adott tájegység demográfiai viszonyait, hiszen azok nemcsak a helyi magyarság múltjáról és jelenéről, hanem a jövőjéről is árulkodnak.

Tényszerűen kellett megállapítanunk, hogy bizonyos településekről a magyarság teljesen eltűnt, máshol pedig kisebbségbe szorult. Amikor elhangzik, hogy egy faluban ma már más nemzetiségű vagy etnikumú lakosság alkotja a többséget, az nem minősítés, hanem demográfiai tény. Mi a magyarság fogyatkozása miatt aggódunk, nem más közösségek jelenléte miatt. Ha valaki elmegy Nagymagyarra, és beszél az ott kisebbségbe került magyarokkal, rájön, hogy a helyzet leírására a „szomorú valóság” enyhe kifejezés volt.

A Hazajáró után akár a Mária Út vagy az Országos Kéktúra is következhet, árulta el Jakab Sándor műsorvezető. Fotó: Hazajáró

– Elképzelhetőnek tartják, hogy ez a mondat szerepet játszott a döntésben, vagy inkább a Hazajáró egész szemlélete válhatott kényelmetlenné?

M. Z.: – Biztos vagyok benne, hogy ennek a mondatnak nem volt köze a szerződés megszüntetéséhez. Inkább a Hazajáró által következetesen képviselt szellemiség jelenthetett problémát. Tizenöt éve sokszínű, de egységes történelmi és kulturális térként mutatjuk be a Kárpát-medencét, és komolyan ráirányítjuk a figyelmet az elszakított részek magyar közösségeire. A nézők erőt meríthetnek és tanulhatnak ezektől a közösségektől, az ott megőrzött értékekből és gondolatokból. Ez pedig veszélyt jelenthet a hegemóniára törő globalista gondolkodás számára.

J. S.: – Vannak tabutémák a magyar közbeszédben. A cigányságot érintő társadalmi problémák is közéjük tartoznak: szinte mindenki tisztában van velük, mégis „ősbűnnek” számít nevükön nevezni a dolgokat. Amikor viszont a műsorban elhangzott, hogy egy település elrománosodott vagy elszlovákosodott, az nemigen szúrt szemet senkinek.