Egyetlen mondat miatt száműzhették a Hazajárót a közmédiából

Rétvári Bence: Miért nem fér bele a magyarság ügye a közszolgálatiságba?

Ezt követően Rétvári Bence is kérdést intézett Tarr Zoltánhoz a Hazajáró műsor megszüntetése kapcsán. A miniszter válaszában már nem tért ki a Hazajáróra, csupán általánosságban beszélt a közmédia átalakításáról. Közölte, hogy a folyamatot nem a kormány, hanem az átvilágítással megbízott csapat végzi, a miniszteri megbízott pedig annak törvényességét ellenőrzi. Rétvári Bence erre válaszul hangsúlyozta, hogy azok a magyar emberek gyűjtötték össze saját zsebükből kilenc nap alatt a Hazajáró hátralévő tizenegy részére a gyártási költséget, akiket állítólag a Tisza-kormány képvisel.

Bár Tarr Zoltán első válaszában a Hazajáró Nagymagyarról szóló epizódját emelte ki, viszont már nem tért ki arra a társadalmi és közéleti háttérre, amelyben a kifogásolt mondat elhangzott. A felvidéki sajtó az elmúlt években a helyi magyarokat ért fenyegetésekről, választási visszásságok gyanújáról és a település polgármesterének több hatósági ügyéről is beszámolt.

Fenyegetések és választási visszásságok a felvidéki sajtóban

Több felvidéki hírportál is arról számolt be, hogy Nagymagyaron komoly atrocitások érték a helyi magyar közösséget. A Dunaszerdahelyi járásban fekvő településen a 2018-as választáson választották először polgármesterré Marek Rigót, miközben mind a tizenegy, hozzá köthető képviselőjelölt mandátumot szerzett – írta a Körkép.sk. Rigó az elmúlt években több hatósági ügybe is belekeveredett Szlovákiában és Ausztriában.

Marek Rigó, Nagymagyar polgármestere és tizenegy képviselőjelöltje. Fotó: Körkép.sk

Már a választást megelőző napokban több rendőrségi bejelentés érkezett, és az országos választási bizottság tagjait is többször értesítették a feltételezett szabálytalanságokról. A Körkép.sk külön kiemelte, hogy a helyi választási bizottság elnöke Rigó édesapja volt, miközben egyik testvére képviselői mandátumot szerzett.

A Körkép.sk beszámolója szerint a választás hetén a Rigóhoz köthető képviselőjelöltek egyike gépkocsijával elütötte az egyik magyar jelölt kampányanyagait terjesztő aktivistát. A portál állítása szerint a választás napján szervezetten szállították a szavazókat, és megfenyegették azokat, akik ezt fényképen vagy videón próbálták dokumentálni. Az egyik szavazóhelyiségben egy időben mintegy kétszázan várakoztak, az egyik választókörzetben pedig Rigó támogatói a voksok csaknem 95 százalékát szerezték meg. A választást követően a magyar jelölteket a közösségi oldalakon is támadások érték, többeket pedig azzal fenyegettek meg, hogy távozniuk kell a településről.