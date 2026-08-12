Káosz Ceutában: humanitárius válsággal, növekvő bűnözéssel és tömeges szökéssel jár a válság

Európa még mindig rendkívül védtelen a tengeri úton érkező migránsok tömegével szemben (Fotó: JORGE GUERRERO / AFP)

Politikai feszültség

A ceutai események azonnali belpolitikai káoszt okoztak Spanyolországban. A Pedro Sánchez vezette baloldali kormány és a jobboldali Néppárt, valamint a Vox által irányított autonóm tartományok között éles konfliktus alakult ki a migránsok elosztása kapcsán.

A központi vezetés a szolidaritás elvét hangsúlyozza, és kötelező kvóták alapján kívánja szétosztani a Ceutában és a Kanári-szigeteken rekedt migránsokat, különösen a kísérő nélküli kiskorúakat, a szárazföldi régiók között. A tartományi vezetők viszont határozottan elutasítják a kötelező mechanizmusokat. Érvelésük szerint a szárazföldi szociális infrastruktúra és a gyermekvédelmi intézményrendszer is teljesen telített. Az észak-afrikai exklávékból érkező nyomás áthárítása szerintük nem megoldja, hanem kiterjeszti a válságot az egész ország területére.

A konzervatív ellenzék és a helyi szakszervezetek a kormány elhibázott migrációs politikáját, a határvédelem alulfinanszírozottságát és a marokkói kormánnyal szembeni gyenge diplomáciai fellépést hibáztatják a katasztrófáért. A ceutai erőszakos bűncselekmények hírére a civil társadalom és a politikai szereplők egyaránt a határzár megerősítését és a büntetőjogi szigor fokozását követelik.