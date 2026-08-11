Navracsics Tibor szerint a tegnapi miniszterelnöki jelenet újabb civilizációs mélypont

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Színtiszta faragatlanság.

Kreft-Horváth Márk
2026. 08. 11. 9:04
Hortay Olivér és Palóc André letette képviselői esküjét az Országgyűlés 2026. augusztus 10., hétfői rendkívüli ülésén Forrás: Facebook
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A választás utáni sokk ráirányította a figyelmet a világháló és a célirányzott információeljuttatás, ezzel párhuzamosan az internetes hazugságáradat hatalmára.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

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