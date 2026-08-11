Baka András több fantomjelöltet is maga mögé utasítva lehet köztársasági elnök

A Fidesz és a Mi Hazánk sem támogatja

Sulyok Tamás mandátumának idő előtti megszüntetését már eleve alkotmányos válságnak nevezte Bóka János. A Tisza önkényesen távolította el a tisztség legitim betöltőjét, amivel nemcsak Sulyok Tamást, hanem a köztársasági elnöki intézményt is támadás érte, emelte ki a Fidesz frakcióvezetője. Ezeken túl Baka András 1956-hoz és 2006-hoz fűződő ellentmondásos viszonya is komoly alkalmassági kérdéseket vet fel. A Fidesz és a KDNP egyöntetűen nem vesz majd részt a jelölésben, mivel nincs szükség új elnök választására, hiszen Sulyok Tamást illegitim módon távolították el, azaz nincs üresedés a posztján.

A Mi Hazánk szintén ellenzi Baka jelölését, helyette ők Tóth Máté energiajogászt jelölték, mivel azonban a pártnak 6 képviselője van a parlamentben, hivatalosan nem tudnak jelölni. Toroczkai László elsősorban a Korbely-ügy miatt bírálta a Bakát. Ez volt az az ügy, amely során Baka az Emberi Jogok Európai Bíróságának tagjaként ahhoz a többséghez tartozott, amely helyt adott a magyar bíróság által korábban emberiesség elleni bűncselekmény miatt elítélt katonatiszt, Korbely János kérelmének.