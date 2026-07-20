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Polgár Judit nemet mondott, Magyar Péter tovább magyarázkodik a sajátjainak

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A miniszterelnök vasárnap este tudatta, hogy a sakknagymestert szeretné köztársasági elnöknek jelölni. Azonban Polgár Judit hétfőn tudatta, hogy visszautasítja a felkérést. Indoklása szerint nem érez elég erőt magában ahhoz, hogy vállalja a nemzet újraegyesítését.

Máté Patrik
2026. 07. 20. 19:15
Borítókép: Polgár Judit, sakknagymester. Fotó: Kovács Péter/Nemzeti Sport
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Mindeközben az egyik legnagyobb, a Tisza Párt szavazóit tömörítő Facebook-csoportban kikapcsolták a hozzászólás lehetőségét azon bejegyzéshez, amelyben Magyar Péter köztársasági elnökkel kapcsolatos bejelentését tette. 

A miniszterelnök ma egy újabb posztot tett közzé, amelyben már azt mondta, csak neveket kértek az emberektől, de megmondták nekik, hogy a döntést az Országgyűlés hozza meg. Az első kommentben külön meg is erősíti, hogy szó sem volt társadalmi konzultációról.

Valójában azonban a szombati esti videójában hosszan beszélt a közös döntésről.

Ám így is látványosan kezdett kihátrálni Magyar Péter Polgár Judit jelölése mögül, ugyanis a parlamentben mondott napirend előtti felszólalásában egy szóval sem beszélt arról, hogy egyeztetett-e a sakknagymesterrel vagy sem. Ehelyett csak ígérgetésbe kezdett, azt állítva, hogy a következő, az új szabályok szerint megválasztandó köztársasági elnököt hosszas társadalmi egyeztetés, vita fogja megelőzni. A kormányfő arról is beszélt, hogy nem lesz olyan köztársasági elnök, aki mindenkinek megfelel.

Borítókép: Polgár Judit, sakknagymester (Fotó: Kovács Péter/Nemzeti Sport)

 

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Bogár László
idezojelekplatón

Demokrácia

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