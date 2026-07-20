Magyar Péter szerint mindegy mi az államfő végzettsége, lehet biológus, történész, orvos, művész és akár jogász is – kövesse élő közvetítésünket a Parlementből + videó

Eddig a politikai elit választott

A miniszterelnök ezt követően arra kérte a kormánypárti frakciót, hogy tartsa szem előtt a köztársasági elnök megválasztásakor az intézmény függetlenségét.

Két hét híján 36 évvel ezelőtt választották köztársasági elnökké Göncz Árpádot – emlékeztetett a miniszterelnök, majd pedig arról beszélt, mostanáig minden egyes államfőt a politikai elit paktumaként választottak meg. Az alkotmányozási folyamat végéig átmeneti köztársasági elnököt választ az országgyűlés – jelentette ki Magyar Péter. A kormányfő ezt követően ismét ígérgetésbe kezdett, azt állítva, hogy a következő, az új szabályok szerint megválasztandó köztársasági elnököt hosszas társadalmi egyeztetés, vita fogja megelőzni.

A kormányfő arról is beszélt, hogy nem lesz olyan köztársasági elnök, aki mindenkinek megfelel.

Magyar Péter beszédében a vita fontosságáról is hosszasan beszélt, kijelentette, ne váljunk ítélőszékké, zsűrivé akkor sem, amikor a köztársasági elnök személyéről van szó. Ezzel a miniszterelnök egyértelműen utalt arra, hogy az elmúlt napokban a Tisza Párt támogatói között hatalmas vita alakult ki Polgár Judit jelölése körül. Majd pedig ismét a rendszerváltó politikai elit, és a Fidesz gyalázásába kezdett a miniszterelnök.

Magyar Péter szerint végre nem kell politikusnak lennie a köztársasági elnöknek és jogásznak sem kell lennie. Majd arról értekezett, hogy Göncz Árpádra sem a jogász diplomája miatt emlékeznek a mai napig.

A miniszterelnök ismét az előző kormányt támadva úgy vélekedett, hogy a saját érdekeik szolgálatába állították az államot és a jogot.

Megjegyezte, hogy a köztársasági elnöknek a nemzet egysége felett kell őrködnie, lehet biológus, történész, orvos, művész vagy jogász is.

A kormányfő szerint a következő köztársasági elnökre nehezedő teher nem könnyű. Azt kérte, hogy az új államfő egy átmeneti időre, az alkotmányozás végéig vállalja el ezt a feladatot. Magyar Péter arról értekezett, hogy a parlamenti frakcióknak és a nyilvánosságnak közösen kell felülemelkednie a vélt vagy valós sérelmeken. Végül mindenkinek az együttműködését kérte.