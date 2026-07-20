Magyar Péterminiszterelnöksulyok tamásnapirendországgyűlés

Magyar Péter szerint mindegy mi az államfő végzettsége, lehet biológus, történész, orvos, művész és akár jogász is – kövesse élő közvetítésünket a Parlementből + videó

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A miniszterelnök felszólalásával kezdődött a hétfői rendkívüli ülés. A parlament napirendjén interpellációk, azonnali kérdések és válaszok, kérdések és az országos közlekedésszervező létrehozásáról szóló javaslat vitája szerepel.

Gábor Márton
2026. 07. 20. 13:16
Fotó: Ladóczki Balázs
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Eddig a politikai elit választott

A miniszterelnök ezt követően arra kérte a kormánypárti frakciót, hogy tartsa szem előtt a köztársasági elnök megválasztásakor az intézmény függetlenségét. 

Két hét híján 36 évvel ezelőtt választották köztársasági elnökké Göncz Árpádot – emlékeztetett a miniszterelnök, majd pedig arról beszélt, mostanáig minden egyes államfőt a politikai elit paktumaként választottak meg. Az alkotmányozási folyamat végéig átmeneti köztársasági elnököt választ az országgyűlés – jelentette ki Magyar Péter. A kormányfő ezt követően ismét ígérgetésbe kezdett, azt állítva, hogy a következő, az új szabályok szerint megválasztandó köztársasági elnököt hosszas társadalmi egyeztetés, vita fogja megelőzni.

A kormányfő arról is beszélt, hogy nem lesz olyan köztársasági elnök, aki mindenkinek megfelel.

Magyar Péter beszédében a vita fontosságáról is hosszasan beszélt, kijelentette, ne váljunk ítélőszékké, zsűrivé akkor sem, amikor a köztársasági elnök személyéről van szó. Ezzel a miniszterelnök egyértelműen utalt arra, hogy az elmúlt napokban a Tisza Párt támogatói között hatalmas vita alakult ki Polgár Judit jelölése körül. Majd pedig ismét a rendszerváltó politikai elit, és a Fidesz gyalázásába kezdett a miniszterelnök.

Magyar Péter szerint végre nem kell politikusnak lennie a köztársasági elnöknek és jogásznak sem kell lennie. Majd arról értekezett, hogy Göncz Árpádra sem a jogász diplomája miatt emlékeznek a mai napig.

A miniszterelnök ismét az előző kormányt támadva úgy vélekedett, hogy a saját érdekeik szolgálatába állították az államot és a jogot.

Megjegyezte, hogy a köztársasági elnöknek a nemzet egysége felett kell őrködnie, lehet biológus, történész, orvos, művész vagy jogász is.

A kormányfő szerint a következő köztársasági elnökre nehezedő teher nem könnyű. Azt kérte, hogy az új államfő egy átmeneti időre, az alkotmányozás végéig vállalja el ezt a feladatot. Magyar Péter arról értekezett, hogy a parlamenti frakcióknak és a nyilvánosságnak közösen kell felülemelkednie a vélt vagy valós sérelmeken. Végül mindenkinek az együttműködését kérte.

Rétvári Bence: Magyar Péter Novák Katalin megválasztásakor még felállva tapsolt

Magyar Péter korábbi és jelenlegi álláspontja közötti ellentmondásra hívta fel a figyelmet Rétvári Bence a parlamenti vitában. A KDNP országgyűlési frakcióvezetője azt mondta: a Tisza Párt elnöke Novák Katalin köztársasági elnökké választásakor még a Fidesz–KDNP képviselői között ülve, felállva tapsolt, ezért visszásnak tartja, hogy most már a kinevezés körülményeit bírálja. A politikus szerint senki sem kényszerítette Magyar Pétert arra, hogy így fejezze ki támogatását, ezért hiteltelennek nevezte a mostani kritikáit.

Rétvári Bence kitért a köztársasági elnök személyére is. Úgy fogalmazott, feltűnő volt, hogy Magyar Péter a parlamenti felszólalásában még Polgár Judit nevét sem mondta ki, ami szerinte azt jelzi, hogy a kérdés a Tisza Párt saját táborát is megosztja. Emlékeztetett arra is, hogy a szombati felvetést követően vasárnap már hivatalosan is bejelentették Polgár Judit jelölését, noha korábban a párt a legszélesebb társadalmi egyeztetést ígérte. Rétvári állítása szerint a Tisza Párt egyik belső online csoportjában még a véleménynyilvánítás lehetőségét is korlátozták.

A KDNP politikusa úgy vélte, Magyar Péter ezúttal szokatlanul védekező hangnemben szerepelt az Országgyűlésben. A történelmi felelősségről szóló kijelentéseire reagálva Rétvári azt mondta: szerinte inkább azt fogják még évtizedek múlva is emlegetni, hogy egy köztársasági elnököt alkotmánymódosítással távolítottak el hivatalából úgy, hogy nem követett el jogszabálysértést.

Rétvári Bence azt is felrótta Magyar Péternek, hogy miközben a politikai egyetértés fontosságáról beszél, parlamenti felszólalásaiban rendszeresen használ sértő kifejezéseket, például az „aljas”, a „tróger”, az „agyhalott” vagy a „maffia” szavakat. A KDNP politikusa szerint ez nincs összhangban az együttműködésről szóló üzenetekkel.

A képviselő kifogásolta azt is, hogy Magyar Péter és a miniszterelnök beszédeiben gyakran az ellenzéki képviselők kerülnek a középpontba a kormány teljesítménye helyett.

Mint mondta, kikérte az adatokat, amelyekből kiderült, hogy az Országgyűlés alakuló ülése óta Magyar Péter összesen 294 percet beszélt, ebből 220 percig foglalkozott a Fidesszel sé a KDNP-vel, és mindössze 74 percig a saját kormányzásukkal. 

Rétvári visszautasította azt a kijelentést is, amely a Fidesz–KDNP kormányzását hosszú, dicstelen korszaknak nevezte. Arra emlékeztetett, hogy a választók három egymást követő országgyűlési választáson is kétharmados felhatalmazást adtak a kormánypártoknak, és megjegyezte: Magyar Péter is hosszú éveken át ennek a politikai közösségnek volt a része.

Felszólalása végén Rétvári Bence a kormány eredményeit sorolta, egyebek mellett a családtámogatási intézkedéseket, a pedagógusbérek emelését, az adókedvezmények bővítését, valamint a fővárosi fejlesztéseket említve. Azt állította, hogy a Tisza Párt ezzel szemben nem beszél olyan korábbi ígéretekről és ügyekről, mint a 480 forintos üzemanyagár, a családi pótlék megduplázása, illetve a multinacionális vállalatok és a bankok támogatásának kérdése.

Cikkünk frissül.

Az Országgyűlés honlapjára  felkerült napirend szerint hétfőn 13 órakor Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával indul a munkanap. Szó lesz arról, hogy hétfő 0 óra óta nem Sulyok Tamás Magyarország köztársasági elnöke, miután szombaton aláírta a 17. alaptörvény-módosítást. Jogköreit Forsthoffer Ágnes házelnök gyakorolhatja, ezért helyettest kell választani az Országgyűlés elnöki feladatainak ellátására. A Forsthoffer szombati Facebook-posztja szerint Hallerné Nagy Anikó lehet az, ez az ügy is szerepel a hétfői napirenden a napirend előtti kérdések után. Azonban az előterjesztése alkotmányellenes lehet, mert túl korán nyújtotta be azt.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Hatlaczki Balázs)

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