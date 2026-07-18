Sulyok Tamás aláírta az elmozdításáról szóló alaptörvény-módosítást + videó

Ezért nem mondott le az államfői tisztségről

Ez az emberi viszonyokban mindenekelőtt az emberi méltóság tiszteletét jelenti, az intézmények közötti viszonyban pedig egymás alkotmányos szerepének, hatásköreinek tiszteletben tartását. Csak így tudja minden állami szerv betölteni saját alkotmányos szerepét és küldetését. Ezek az elvek egyben az európai kultúrához illő, civilizált és jogállami működés alapjai. Úgy véli, ezzel ellentétes út, ha a közhatalom a fenyegetés, a nyomásgyakorlás és az alkotmányos szabályok megkerülése útján kívánja elérni céljait.

A lemondásomat követelő, elmozdítással fenyegető üzenetekre az alkotmányos rend és az államfői intézmény tekintélyének védelme egyetlen utat hagyott, a hivatalban maradást. Az alaptörvény 17. módosítása töréspontot hozott a magyar alkotmányos demokráciában. Közjogi méltóságok, jogállamiságot és az intézmények függetlenségét nyíltan sértő elmozdításával, a választójog példátlan korlátozásával olyan negatív precedenst teremt, amely mély sebet ejt a demokrácia, a hatalmi ágak megosztása és a jogállamiság alkotmányos értékein

– hangsúlyozta Sulyok Tamás. Kijelentette, a jog számomra alapvetés, köztársasági elnökként feladatait mindenkor az alaptörvény keretei között, annak teljes tiszteletével látta el. Mint mondta, ennek legfőbb bizonyítéka az is, hogy elmozdításának egyetlen módját az új kormánypárt mindvégig az alaptörvény módosításában látta.

Sulyok Tamás elmondta, a köztársasági elnök a törvényhozóval szemben az alkotmányos rendet az alaptörvényben biztosított hatáskörében eljárva védelmezheti és köteles védelmezni.

Az alkotmányozó, alkotmánymódosító hatalommal szemben azonban az alaptörvény sem a köztársasági elnököt, sem az Alkotmánybíróságot nem jogosítja fel ilyen védelem.

Az alkotmánymódosítások tartalmi kérdéseivel összefüggésben a köztársasági elnök nem fordulhat az Alkotmánybírósághoz, tartalmi kontroll nem érvényesülhet. Az alkotmányozó hatalom így szabadon dönt a magyar alkotmány az alaptörvény tartalmi kérdéseiről, a magyar és európai alkotmányos értékek melletti kiállásról vagy azok elutasításáról is.