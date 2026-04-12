Magyar Péter: A Tisza megnyerte ezt a választást

A Tisza Párt elnöke rövid vonulást követően győzelmi beszédet mondott a Batthyány téren.

Gábor Márton
2026. 04. 12. 22:45
Fotó: BALINT SZENTGALLAY Forrás: NurPhoto
Hatalmas győzelemnek nevezte a választások eredményét Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a Batthyány téren, támogatói előtt tartott beszédében. A pártelnök köszönetet mondott minden szavazójának majd pedig kiemelte, 

felhatalmazást kaptunk arra, hogy minden magyar számára működő és emberséges hazát építsünk.

Magyar Péter ezt követően kijelentette, 

ma Magyarország történelmet írt. Ti pedig megcselekedtétek, amit megkövetelt a haza.

A Tisza Párt elnöke ezt követően közös győzelemnek nevezte a mai választások eredményeit, majd hozzátette a magyarok egy megbélyegzésmentes, békés országra szavaztak. 

Mindenki a békére, a nemzeti egyesítésre törekszik, a Tisza kormány pedig mindenkit képviselni fog, mert ez a mindenkori magyar kormány kötelessége

– szögezte le Magyar Péter. Ezt követően a Tisza Párt elnöke emberfeletti feladatnak nevezte az elkövetkezendő négy év feladatait, majd arra szólította fel híveit, hogy ma békésen ünnepeljenek, holnap pedig álljanak neki a közös országépítésnek.

Olyan kormányunk lesz, amelyből minden magyar látni fogja, hogy komolyan vesszük a kapott felhatalmazást 

– jelentette ki a pártelnök, ezt követően pedig felszólította Orbán Viktort, hogy semmilyen olyan döntést ne hozzon, amely kihatással lehet a következő kormány működésére. 

Magyar Péter felszólította Sulyok Tamás köztársasági elnököt, hogy elsőként kérje fel őt listavezetőként a kormányalakításra, majd pedig mondjon le az elnöki tisztségéről. 

A Tisza Párt elnöke továbbá távozásra szólította fel a bírói szervek vezetőit, majd pedig leszögezte, amennyiben nem adják be a lemondásukat, a következő kormány eltávolítja őket a hivatalukból. 

Az alkotmányozó többség birtokában csatlakozunk az Európai Ügyészséghez, és garantáljuk hazánk demokratikus működését

– emelte ki Magyar Péter. Hozzátette, Magyarország az Európai Unió és a NATO erős szövetségese lesz. A Tisza Párt elnöke bejelentette, az első hivatalos útja Varsóba, a második Bécsbe, a harmadik pedig Brüsszelbe fog vezetni. 

Mostantól nem leszünk következmények nélküli ország, akik meglopták az országot, azoknak vállalniuk kell a felelősséget 

– jelentette ki a Tisza Párt elnöke, majd pedig ismét ígéretet tett a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal létrehozására. 

Felkészül Szabó Bence és Pálinkás Szilveszter százados

– emelte ki Magyar Péter. Ezt követően pedig külön köszönetet mondott a fiataloknak.

Mint ismert, a választás.hu adatai szerint, 89 százalékos feldolgozottságnál, a Tisza Párt 138 képviselőt juttathat majd a most megalakuló Országgyűlésbe.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Forrás: NurPhoto)

A téma legfrissebb hírei

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekVálasztás 2026

Bayer Zsolt: Induljatok!

Bayer Zsolt avatarja

Petőfi üzen.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
