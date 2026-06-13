Nem teszi zsebre a Metallica, amit a Pokolgép egykori frontembere üzent neki
Humorral fogadta Kalapács József, hogy a Metallica budapesti koncertjén a Pokolgép legendás dalával tisztelgett a magyar közönség előtt. A Totális metál előadása az este egyik legemlékezetesebb (vagy legszürreálisabb?) pillanata lett, a zenekar egykori frontembere azonban úgy érzi, valami hiányzott a produkcióból.
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