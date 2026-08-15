Újabb tüzek lobbantak Horvátországban, a tűzoltók folyamatosan dolgoznak + videó

Magyarok is érintettek
A magyar Külügyminisztérium azt a tájékoztatást adta tegnap koraeste, hogy a helyszínen tartózkodó konzul az omisi befogadóközpontban 26 magyar állampolgár ügyében személyesen egyeztetett az érintett családokkal, közülük senki nem igényel további konzuli segítséget, jelenleg arra várnak, hogy visszatérhessenek a szálláshelyükre. További 25 magyar állampolgár, aki korábban a befogadóközpontban tartózkodott, már elhagyta a térséget.
A spliti befogadóközpontban a délelőtti órákban hét magyar állampolgár tartózkodott, ők szintén arra vártak, hogy visszatérhessenek a szálláshelyükre a személyes holmijukért.
A tűzesetben négy magyar állampolgár részesült orvosi ellátásban.
Borítókép: Tűz Horvátországban (Fotó: AFP)
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