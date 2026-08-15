erdőtűzkatasztrófaHorvátország

Újabb tüzek lobbantak Horvátországban, a tűzoltók folyamatosan dolgoznak + videó

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A Split közelében kitört erdőtűzben egy embert meghalt, többen súlyosan megsérültek. Péntek éjjel újabb tüzek gyulladtak, a tűzoltók egész éjjel dolgoztak a lángok megfékezésén.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 08. 15. 9:14
Illusztráció (Forrás: Pexels) Forrás: Pexels
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 Magyarok is érintettek

A magyar Külügyminisztérium azt a tájékoztatást adta tegnap koraeste, hogy a helyszínen tartózkodó konzul az omisi befogadóközpontban 26 magyar állampolgár ügyében személyesen egyeztetett az érintett családokkal, közülük senki nem igényel további konzuli segítséget, jelenleg arra várnak, hogy visszatérhessenek a szálláshelyükre. További 25 magyar állampolgár, aki korábban a befogadóközpontban tartózkodott, már elhagyta a térséget.

A spliti befogadóközpontban a délelőtti órákban hét magyar állampolgár tartózkodott, ők szintén arra vártak, hogy visszatérhessenek a szálláshelyükre a személyes holmijukért.

A tűzesetben négy magyar állampolgár részesült orvosi ellátásban. 

Borítókép: Tűz Horvátországban (Fotó: AFP)

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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