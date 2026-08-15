Újabb tüzek lobbantak Horvátországban, a tűzoltók folyamatosan dolgoznak + videó

Magyarok is érintettek

A magyar Külügyminisztérium azt a tájékoztatást adta tegnap koraeste, hogy a helyszínen tartózkodó konzul az omisi befogadóközpontban 26 magyar állampolgár ügyében személyesen egyeztetett az érintett családokkal, közülük senki nem igényel további konzuli segítséget, jelenleg arra várnak, hogy visszatérhessenek a szálláshelyükre. További 25 magyar állampolgár, aki korábban a befogadóközpontban tartózkodott, már elhagyta a térséget.

Current situation on Friday morning in Omiš #Croatia: The wildfire is under control, but firefighters still face a long battle to fully contain it. Ten people are in intensive care, including a 17-year-old girl. Seven are fighting for their lives.



Prime Minister Plenković in… https://t.co/mafDzi2mUh pic.twitter.com/SLuWI1ACNA — Goran Majić (@Goran_Majic) August 14, 2026

A spliti befogadóközpontban a délelőtti órákban hét magyar állampolgár tartózkodott, ők szintén arra vártak, hogy visszatérhessenek a szálláshelyükre a személyes holmijukért.

A tűzesetben négy magyar állampolgár részesült orvosi ellátásban.

Borítókép: Tűz Horvátországban (Fotó: AFP)