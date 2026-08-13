Ügyész szamba

Értjük.
Most viszont három eset lehetséges:
- E sorok írója, magyar-történelem szakos tanárként ösztönös jogi zseni.
- A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészségen (bocsánat, Bács-Kiskun Megyei Ügyészség, térjünk szépen vissza a rákosi-féle hagyományokhoz!) – szóval nevezett ügyészségen megannyi kretén dolgozik.
- Nem csupa kretén dolgozik ott, de erre utasították őket.
Ha a második eshetőség a valós, akkor nevezett ügyészségről sok mindenkit el kell takarítani.
Ha a harmadik eshetőség a valós, akkor nevezett ügyészségről sok mindenkit el kell takarítani.
S ha ezeket tisztáztuk, akkor már csak egy kérdés marad:
ki utasította nevezett ügyészséget arra, hogy nyilvánvaló törvénytelenséget, jogtalanságot kövessen el?
A helyes megfejtők között kisorsoljuk Magyar Péter azon papírzsebkendőjét, amellyel izzadt homlokát törölgette, miközben a haza sorsát fordította jobbra, fáradhatatlanul...
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