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Rendkívüli filmes kultúrkincseket vetítenek Kós Károly kalotaszegi akropoliszában

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Újra megnyitja kapuit a magyar néprajzi és dokumentumfilmes szakma egyik legfelemelőbb seregszemléje. A Kós Károly szellemiségét őrző sztánai Varjúvár szomszédságában idén rekordmennyiségű, nemzetközi szinten is kiemelkedő alkotás verseng majd a közönség és a szakma elismeréséért augusztus 27. és 29. között.

Balázs D. Attila
2026. 08. 13. 9:54
Sztána, Varjúvár
Forrás: Néprajzi Múzeum Facebook
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Az előzsűrizést követően végül 36 alkotás jutott be a hivatalos versenyprogramba:

Felnőtt kategóriában 23 nagy ívű filmalkotás mérkőzik meg.

Etno TikTak ifjúsági kategóriában 13 ifjú tehetség munkáját mutatják be.

Az erdélyi filmszemle vetítései 2026. augusztus 27. és 29. között zajlanak, a legjobbaknak járó elismeréseket pedig a 2026. augusztus 30-i ünnepélyes délelőtti díjátadón adják át. A vetítések teljesen nyilvánosak és ingyenesek, a szervezők minden érdeklődőt és kultúrabarátot szeretettel várnak.
A hivatalos versenyprogram és a vetítési beosztás már letölthető a Néprajzi Múzeum hivatalos oldaláról.

 

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