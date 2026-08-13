Rendkívüli filmes kultúrkincseket vetítenek Kós Károly kalotaszegi akropoliszában

Az előzsűrizést követően végül 36 alkotás jutott be a hivatalos versenyprogramba:

Felnőtt kategóriában 23 nagy ívű filmalkotás mérkőzik meg.

Etno TikTak ifjúsági kategóriában 13 ifjú tehetség munkáját mutatják be.



Az erdélyi filmszemle vetítései 2026. augusztus 27. és 29. között zajlanak, a legjobbaknak járó elismeréseket pedig a 2026. augusztus 30-i ünnepélyes délelőtti díjátadón adják át. A vetítések teljesen nyilvánosak és ingyenesek, a szervezők minden érdeklődőt és kultúrabarátot szeretettel várnak.

A hivatalos versenyprogram és a vetítési beosztás már letölthető a Néprajzi Múzeum hivatalos oldaláról.