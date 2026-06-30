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urániaSzent László , a lovagkirályDr Hidán Csabadokumentumfilm

Az új Szent László-filmben az ősi erdélyi freskók titkaira is fény derül

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Dicsérjük Szent László királyt! címmel különleges atmoszférájú alkotást mutattak be szombaton az Uránia Nemzeti Filmszínházban. Műfaja alapján valójában zarándokfilmnek mondható a mű, amely viszont az ősi erdélyi magyar egyházművészetre koncentrálva jóval túlmutat műfaji korlátain, különösképpen, hogy szépen megkonstruált és korhű harci jeleneteket is tartalmaz az „Elegantissimus rex” előtt tisztelegve.

Balázs D. Attila
2026. 06. 30. 6:40
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A bemutatót követő beszélgetésen Hidán Csaba hadtörténész, harcművészet-oktató kiemelte, hogy a Szent László-freskók időrendben nincsenek földrajzi tájegységekhez kötve: a XIII. és XV. századi ábrázolások egyaránt megtalálhatók a mai Szlovénia, Szlovákia, Románia és a mai Magyarország területén. Ez a kiterjedt tisztelet pedig a Kárpát-medencei magyarság megkérdőjelezhetetlen szellemi és kulturális egységét bizonyítja. 

Genetika és nemzeti függetlenség

Hidán Csaba emlékeztetett a legújabb természettudományos eredményekre is, miszerint a Szent László-fejereklye fogából végzett genetikai kutatások egyértelműen igazolják, hogy az Árpád-ház nem egy idegen dinasztia volt, hanem a honfoglaló magyarság genetikai összetételét hordozta (belső-ázsiai, baktriai és kelet-európai genomcsoportokkal).
A hadtörténész a mogyoródi csata súlyát is megvilágította, amely Szent László herceg korának sorsfordító pillanata volt. Amikor a bizánci őrség Nándorfehérvár ostrománál Salamon király helyett Lászlónak és Gézának adta meg magát, a belső ellentétek végleg kiélesedtek. Salamon német birodalmi segítséget kért, így a mogyoródi ütközet tétje valójában az volt, hogy külföldi befolyás alá kerül-e az ország. A Szent László hadvezetésével kivívott győzelem a független, nemzeti királyságot iktatta diadalra – ez előtt a függetlenségi eszmény előtt is tiszteleg a most bemutatott, hiánypótló zarándokfilm, amit legközelebb szombaton 14.30-tól, valamint vasárnap 11 órától vetít az Uránia.

 

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