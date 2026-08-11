Kolozsvári Magyar NapokképeslapkiállításErdély

Tárt kapukkal vár Kolozsvár: ilyen lesz az idei Magyar Napok

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Közel hatszáz programmal, 37 koncerttel, 36 kiállítással és több mint negyven filmvetítéssel rendezik meg augusztus 16. és 23. között a 17. Kolozsvári Magyar Napokat. Az idei rendezvénysorozat a „Tárt kapukkal” mottó jegyében a kincses város nyitott szellemiségét állítja középpontba.

Balázs D. Attila
2026. 08. 11. 16:44
Kolozsvári Magyar Napok
Fotó: VAKARCS LORAND BELA Forrás: Kolozsvári Magyar Napok Facebook
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Régi képeslapokon is megelevenedik a város


A főtéri nagyszínpadon többek között a ValMar, a Heaven Street Seven, a Lóci játszik, a Magna Cum Laude, a Magashegyi Underground és a Republic lép fel. Augusztus 20-án magyar nóta- és operettestet rendeznek, a fesztivál pedig augusztus 23-án a Kolozsvári Magyar Opera Valahol Európában című musicaljével zárul.
A rendezvényhez kapcsolódik a Szent István-napi Nemzetközi Néptánctalálkozó és a Magyar Egyházzenei Biennálé is. A Múzeumok sétányán 19 erdélyi és magyarországi intézmény mutatkozik be, miközben ismét megnyílik a Folkudvar, a Bánffy-udvar, a Refo-udvar és Mátyás király udvara, valamint a Borutca és a kézműves- és könyvvásár.

Kolozsvár
Antik képeslapkiállítás is nyílik a kolozsvári Bánffy-palotában Fotó: Ágó / Kolozsvári Magyar Napok  Facebook


A 17. Kolozsvári Magyar Napok egyik különlegessége a Gergely Balázs és Bense Jenő vaskos gyűjteményéből összeállított Kolozsvár – terek, tornyok, tegnapok. A kincses város 130 éve képeslapokon című vasárnap megnyíló kiállítás a Bánffy-palotában. A régi városképek ismerős helyszíneket mutatnak meg hajdani formájukban, eltűnt részleteket tesznek ismét láthatóvá, és lehetőséget teremtenek arra, hogy a látogatók összevessék a múlt Kolozsvárját a maival. A Bánffy-palota ad otthon az Erdélyi Helikon százéves örökségét bemutató tárlatnak is.

Kiállítások idézik meg ugyanakkor Makovecz Imre örökségét, a száz éve született Kallós Zoltán életművét és Márton Áron püspök alakját is. A Kolozsvári Magyar Szalonban pedig megnyílik az Orosz-emlékszoba, amely az öt úszóbajnokot adó Orosz-dinasztiának a családi hagyatékát mutatja be.
 

Veszélyben a fesztivál jövője?


A gazdag program ellenére a szervezők komoly anyagi nehézségekkel néznek szembe – adta hírül az erdélyi Krónika. Oláh Emese, Kolozsvár alpolgármestere elmondta: az önkormányzat rekordösszegnek számító 900 ezer lejjel (kb. 62,5 millió forint) támogatja a rendezvényt, ennek ellenére a szervezők számára pénzügyi szempontból különösen nehéz az idei év. Gergely Balázs elmondta, hogy a gazdasági nehézségek és kieső támogatások miatt kiürültek a fesztivál tartalékai, ezért az egyéni támogatók segítségére is számítanak. A főszervező szerint a magyar napok évről évre 4500–5000 eurónak megfelelő összeget gyűjt össze magánfelajánlásokból. Idén azonban minden eddiginél nagyobb szükség van a közönség támogatására, hogy a tárt kapuk a következő esztendőben is nyitva maradhassanak.

„Azt kell sajnos konstatálnunk, hogy kiürült a saját kincsesládánk, és nehéz lesz így elindítani a következőt, hogyha nem sikerül erre megoldást találni” – fogalmazott a főszervező, aki jelezte, hogy az aktuális magyar kormány képviselőit is várják Kolozsvárra. Mint hozzátette, a mindenkori magyar kormány a magyar napok indulása óta kiemelt támogatója a rendezvénysorozatnak.

 

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