Tárt kapukkal vár Kolozsvár: ilyen lesz az idei Magyar Napok

Kiállítások idézik meg ugyanakkor Makovecz Imre örökségét, a száz éve született Kallós Zoltán életművét és Márton Áron püspök alakját is. A Kolozsvári Magyar Szalonban pedig megnyílik az Orosz-emlékszoba, amely az öt úszóbajnokot adó Orosz-dinasztiának a családi hagyatékát mutatja be.



Veszélyben a fesztivál jövője?



A gazdag program ellenére a szervezők komoly anyagi nehézségekkel néznek szembe – adta hírül az erdélyi Krónika. Oláh Emese, Kolozsvár alpolgármestere elmondta: az önkormányzat rekordösszegnek számító 900 ezer lejjel (kb. 62,5 millió forint) támogatja a rendezvényt, ennek ellenére a szervezők számára pénzügyi szempontból különösen nehéz az idei év. Gergely Balázs elmondta, hogy a gazdasági nehézségek és kieső támogatások miatt kiürültek a fesztivál tartalékai, ezért az egyéni támogatók segítségére is számítanak. A főszervező szerint a magyar napok évről évre 4500–5000 eurónak megfelelő összeget gyűjt össze magánfelajánlásokból. Idén azonban minden eddiginél nagyobb szükség van a közönség támogatására, hogy a tárt kapuk a következő esztendőben is nyitva maradhassanak.

„Azt kell sajnos konstatálnunk, hogy kiürült a saját kincsesládánk, és nehéz lesz így elindítani a következőt, hogyha nem sikerül erre megoldást találni” – fogalmazott a főszervező, aki jelezte, hogy az aktuális magyar kormány képviselőit is várják Kolozsvárra. Mint hozzátette, a mindenkori magyar kormány a magyar napok indulása óta kiemelt támogatója a rendezvénysorozatnak.