Tárt kapukkal vár Kolozsvár: ilyen lesz az idei Magyar Napok

Régi képeslapokon is megelevenedik a város
A főtéri nagyszínpadon többek között a ValMar, a Heaven Street Seven, a Lóci játszik, a Magna Cum Laude, a Magashegyi Underground és a Republic lép fel. Augusztus 20-án magyar nóta- és operettestet rendeznek, a fesztivál pedig augusztus 23-án a Kolozsvári Magyar Opera Valahol Európában című musicaljével zárul.
A rendezvényhez kapcsolódik a Szent István-napi Nemzetközi Néptánctalálkozó és a Magyar Egyházzenei Biennálé is. A Múzeumok sétányán 19 erdélyi és magyarországi intézmény mutatkozik be, miközben ismét megnyílik a Folkudvar, a Bánffy-udvar, a Refo-udvar és Mátyás király udvara, valamint a Borutca és a kézműves- és könyvvásár.
A 17. Kolozsvári Magyar Napok egyik különlegessége a Gergely Balázs és Bense Jenő vaskos gyűjteményéből összeállított Kolozsvár – terek, tornyok, tegnapok. A kincses város 130 éve képeslapokon című vasárnap megnyíló kiállítás a Bánffy-palotában. A régi városképek ismerős helyszíneket mutatnak meg hajdani formájukban, eltűnt részleteket tesznek ismét láthatóvá, és lehetőséget teremtenek arra, hogy a látogatók összevessék a múlt Kolozsvárját a maival. A Bánffy-palota ad otthon az Erdélyi Helikon százéves örökségét bemutató tárlatnak is.
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