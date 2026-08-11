Befogadta az ügyészség a Magyar Péter elleni feljelentést
Újabb szakaszába lépett a Magyar Péter ellen kezdeményezett ügyészségi eljárás: a Központi Nyomozó Főügyészség befogadta Filep Dávid feljelentését, és 30 napon belül dönt annak további sorsáról. A Kopasz Oszt néven ismert influenszer szerint a miniszterelnök állami és uniós forrásból készült videókat használhatott fel a Tisza Párthoz köthető termékek népszerűsítésére.
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