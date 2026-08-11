Magyar Péter taktikát váltott: hallgatásba burkolózik Baka András jelölése ügyében
A Tisza Párt számára annyira kínossá vált Baka András jelölése a köztársasági elnöki tisztségre, hogy Magyar Péter mélyen hallgat, az ügyben tett felszólalásokra sem reagál – jelentette ki Rétvári Bence új Facebook-videójában. A KDNP frakcióvezetője úgy véli, a kormánypárt a jelöltet is igyekszik távol tartani a nyilvánosságtól. Baka jelöléséről gyakorlatilag Magyar Péter döntött, számos közéleti szereplő bírálta, hiányolva a kormányfő által belengetett, ám elmaradt társadalmi egyeztetést.
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