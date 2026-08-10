Kerkez Milost ütik-vágják a Liverpool újabb veresége után
Szoboszlai Dominik csapata egymás után a második felkészülési mérkőzését vesztette el úgy, hogy 2-0-ra vezetett, de nem tudta megőrizni az előnyét. A vészharangok még nem konganak, de az angol sajtó egyre kritikusabb. Egyes cikkekben Kerkez Milost alaposan kiosztották. Kell-e félni bármitől is a Liverpool csapatának?
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