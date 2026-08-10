gazdaságkínai beruházásMagyar Péter

Magyar Péterék csapdát állítottak a kínai vállalatoknak

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Az Orbán-kormány az akkumulátoripart az ország egyik stratégiai pillérévé tette. A kiemelt ügykezelés, valamint a beruházásösztönzés eredményeként néhány év alatt mintegy 26 milliárd eurónyi külföldi tőke áramlott a magyar akkumulátoriparba. Ez most mind veszélybe kerülhet, ráadásul a Tisza-kormány a kínai autógyárakat is célkeresztbe veheti.

Kiss Gergely
2026. 08. 10. 8:43
A kínai autógyártók is Magyar Péterék célkeresztjébe kerülhetnek Fotó: Vémi Zoltán
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A BYD is a Magyar Péterék célkeresztjébe került

A kínai portál felidézte, hogy nemcsak az akkumulátorgyártók kerültek nehéz helyzetbe, a BYD Szegeden épülő autógyára is problémákkal szembesül. Július 15-én Szijjártó Péter, aki közel tizenkét éven át az Orbán-kormány „keleti nyitás” politikájának egyik fő irányítója volt külügyminiszterként, lemondott országgyűlési képviselői mandátumáról, és csatlakozott a BYD-hez.

Öt nappal később a Magyar-kormány bejelentette a BYD magyarországi projektjének vizsgálatát, és közölte, hogy felülvizsgálja az Orbán-korszakban a multinacionális vállalatoknak biztosított valamennyi támogatást, adókedvezményt és környezetvédelmi mentességet. 

A kínai lap szerint a külföldi piacokra terjeszkedő kínai vállalatok számára a magyarországi helyzet tanulsága egyértelmű: az európai szakpolitikák folytonossága nem feltétlenül olyan erős, mint Kínában. Az egyes politikai pártok eltérő társadalmi csoportok érdekeit képviselik, ezért egy kormányváltás után számos korábbi döntést és megállapodást újraértékelhetnek.

A 36Kr következtetése az, hogy a szabályoknak való megfelelés egy vállalat számára nem pusztán költségtényező, hanem a hosszú távú működés egyik alapfeltétele. A szabályok betartásának bármilyen hiányossága, amely a cég számára kedvező politikai környezetben még kezelhetőnek tűnik, a politikai széljárás megváltozásakor akár a vállalat működését fenyegető kockázattá is válhat. És a „zöld folyosókon” keresztül megszerzett gyors piacra lépés árát később könnyen kamatostul kérhetik vissza.

 

 

 

 

 

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