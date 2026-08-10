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Kétnapos rendkívüli parlamenti ülés: a köztársasági elnök megválasztása mellett több fontos törvényjavaslatról döntenek

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A héten kétnapos rendkívüli ülést tart az Országgyűlés, amelynek egyik legfontosabb napirendi pontja az új köztársasági elnök megválasztása lesz. A képviselők emellett többek között az egészségügyi adatkezelést, a köznevelést, a közpénzügyeket, a rendészeti feladatellátást és a 2026-os költségvetést érintő törvényekről is szavaznak.

Gábor Márton
2026. 08. 10. 5:13
Fotó: Ladóczki Balázs
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Az államfőt az Országgyűlés titkos szavazással választja meg. Az első fordulóban a megválasztáshoz a képviselők kétharmadának támogatása szükséges. A szavazásra negyven perc áll rendelkezésre, majd egy jelölt esetén húsz, két vagy több jelölt esetén negyven perc alatt értékelik a voksokat. 

Ha az első forduló eredményes, az új államfő ünnepélyes eskütételére is sor kerülhet.

Amennyiben az első forduló nem hoz eredményt, második szavazást tartanak. Ekkor már csak a két legtöbb szavazatot kapott jelöltre lehet voksolni, és az lesz a köztársasági elnök, aki a legtöbb érvényes szavazatot szerzi. Ha ez a forduló sem vezet eredményre, ismételt jelölés után új választást kell tartani. 

Jelen állás szerint kedden egyetlen jelölt lesz, Baka András személyében, aki a Tisza Párt jelöltje. A Fidesz-KDNP nem vesz részt a jelölés folyamatában, mert szerintük illegitim módon távolították el Sulyok Tamást. A Mi Hazánk jelöltje Tóth Máté, akinek a hivatalos jelöltté válásához viszont kevés lesz a párt 6 országgyűlési képviselőjének ajánlása, így várhatóan már az első fordulóban megszavazzák majd az egyetlen jelöltet köztársasági elnöknek. 

Zárószavazások, döntések

Az államfőválasztás után a parlament további fontos ügyekkel folytatja munkáját. Zárószavazásra kerül többek között az egészségügyi adatkezelésről, a köznevelésről, a közpénzügyi szabályokról, a 2026-os költségvetésről, a rendészeti feladatellátásról és az agrárkamaráról szóló előterjesztés.

A keddi ülésen emellett a legfőbb ügyész lemondási idejéről is dönthet az Országgyűlés. 

A napirendi javaslat szerint Dr. Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész lemondásának időtartamával kapcsolatban kerül a Ház elé S/475. számú határozati javaslat.

Nem maradnak el a mentelmi ügyek sem: három képviselő, Varga Lőrinc Mihály, Takács Péter, valamint Toroczkai László mentelmi jogáról is dönthetnek. Toroczkai László esetében ráadásul két külön ügy szerepel a napirenden. A mentelmi jog felfüggesztéséhez a jelen lévő képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. 

A rendkívüli ülés végén két újabb törvényjavaslat általános vitája is napirendre kerül. A képviselők megvitatják az általános forgalmi adóról szóló törvény módosítását, valamint a szakképzésről szóló törvény módosítását. Mindkét előterjesztés kormányzati javaslat, és a napirendi terv szerint a viták lezárásáig tárgyalja őket a parlament.

Borítókép: Országggyűlés (Fotó: Ladóczki Balázs)

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