Kezdődik az atlétikai Eb, Budapest az egyetlen cél, amelyet Szabados Ármin nem titkol

– Nagyon bízom benne. Ha valaki tudja, hogyan kell formát időzíteni, ő biztosan. Nem minden az edzésen múlik, a kevés szabadidő, a versenyek előtti órák eltöltéséről is beszélünk. Régen jellemzően a saját fejem után mentem, most viszont igyekszem hallgatni az edzőmre, hogy mit csináljak vagy ne csináljak.

Atlétikai Eb után Budapest és világdöntő?

Szabados Ármin szombaton utazott el Angliába, s a kalapácsvetés döntőjének másnapján, szerdán már haza is tér. A minden korábbinál sűrűbb versenyszezonja után ráférne a pihenés, ha viszont egyetlen felfedett célját eléri, akkor az a pihenő rövid lesz.

– A szeptemberi budapesti világdöntő listáján most épp a nyolcadik, azaz az utolsó kvalifikációt érő helyen állok. Ezt kellene megtartanom, leginkább a cseh Volodymyr Myslyvcukkal szemben, ez az Eb-n múlik – elemezte a helyzetét Szabados Ármin, akinek a hazai szereplés lehetősége mellett azért is fontos lenne a világdöntős részvétel, mert a sportági pletykák alapján nagy az esély rá, hogy a kalapácsvetés a következő hasonló verseny programjából kiszorul.

Kik az atlétikai Eb magyar éremesélyesei?

Hazánk az egyetlen ország, amelynek férfi-kalapácsvetői közül ketten is a bűvös 80 méter fölé jutottak idén, a teljes Eb-mezőnyből erre összesen heten voltak képesek. Halász Bence a negyedik, Szabados Ármin a hatodik helyen áll az idei legjobb eredményeket összesítő listán.

További számokban is bízhatunk éremben a birminghami Európa-bajnokságon. A négy éve Eb-ezüstérmes Kozák Lucáé (100 gát) a negyedik, Molnár Attiláé (400 m) a harmadik legjobb 2026-os idő a számában az Eb-mezőnyből, míg maratoni távú gyaloglásban Venyercsán Bence vezeti ezt a rangsort, ami még akkor is biztató, ha ezt az újonnan bevezetett szám esetében érdemes némi fenntartással kezelni.