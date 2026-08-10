Szabados Árminatlétikai ebHalász Bencekozák lucaMolnár Attila

Kezdődik az atlétikai Eb, Budapest az egyetlen cél, amelyet Szabados Ármin nem titkol

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Augusztus 10. és 16. között Birmin­gham ad otthont az idei atlétikai ­Európa-bajnokságnak. Szabados Ármin tavaly még az U20-as korosztályban volt a kontinens legjobbja, idén a 80 méteres álomhatár áttörése után már a felnőttek között titkos éremesélyes. Annyira titkos, hogy a húszéves atléta a céljait nagyrészt meg is tartja magának. Szabados Ármin és Halász Bence révén hazánk az egyetlen ország, amely két 80 méteres kalapácsvetővel rendelkezik idén. Az atlétikai Eb további magyar éremesélyesei közé tartozik Kozák Luca, Molnár Attila és Venyercsán Bence.

Koczó Dávid
2026. 08. 10. 5:08
Szabados Ármin világbajnokságon már volt döntős, atlétikai Eb-n most szerepel először a felnőttek között, immár a kalapácsvetők 80 méteres klubjának tagjaként Fotó: Europress/AFP/Kirill Kudryavtsev
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– Nagyon bízom benne. Ha valaki tudja, hogyan kell formát időzíteni, ő biztosan. Nem minden az edzésen múlik, a kevés szabadidő, a versenyek előtti órák eltöltéséről is beszélünk. Régen jellemzően a saját fejem után mentem, most viszont igyekszem hallgatni az edzőmre, hogy mit csináljak vagy ne csináljak.

Atlétikai Eb után Budapest és világdöntő?

Szabados Ármin szombaton utazott el Angliába, s a kalapácsvetés döntőjének másnapján, szerdán már haza is tér. A minden korábbinál sűrűbb versenyszezonja után ráférne a pihenés, ha viszont egyetlen felfedett célját eléri, akkor az a pihenő rövid lesz.

– A szeptemberi budapesti világdöntő listáján most épp a nyolcadik, azaz az utolsó kvalifikációt érő helyen állok. Ezt kellene megtartanom, leginkább a cseh Volodymyr Myslyvcukkal szemben, ez az Eb-n múlik – elemezte a helyzetét Szabados Ármin, akinek a hazai szereplés lehetősége mellett azért is fontos lenne a világdöntős részvétel, mert a sportági pletykák alapján nagy az esély rá, hogy a kalapácsvetés a következő hasonló verseny programjából kiszorul.

Kik az atlétikai Eb magyar éremesélyesei?

Hazánk az egyetlen ország, amelynek férfi-kalapácsvetői közül ketten is a bűvös 80 méter fölé jutottak idén, a teljes Eb-mezőnyből erre összesen heten voltak képesek. Halász Bence a negyedik, Szabados Ármin a hatodik helyen áll az idei legjobb eredményeket összesítő listán.

További számokban is bízhatunk éremben a birminghami Európa-bajnokságon. A négy éve Eb-ezüstérmes Kozák Lucáé (100 gát) a negyedik, Molnár Attiláé (400 m) a harmadik legjobb 2026-os idő a számában az Eb-mezőnyből, míg maratoni távú gyaloglásban Venyercsán Bence vezeti ezt a rangsort, ami még akkor is biztató, ha ezt az újonnan bevezetett szám esetében érdemes némi fenntartással kezelni.

 

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