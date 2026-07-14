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Kozák Luca új országos csúcsot futott, Halász Bence versenyrekordja megdőlt

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Izgalmas versenyeket és nagyon erős eredményeket hozott 16. Gyulai István Memorial – Atlétikai Magyar Nagydíj. A férfi kalapácsvetők között az olimpiai és világbajnok Ethan Katzberg 83,64 méterre javította a versenycsúcsot Budapesten, ez egyben a világ idei legjobb eredménye is. Halász Bence idei legjobbjával (81,65) harmadik lett. 100 gáton Kozák Luca tovább javította a saját országos csúcsát (12,59), Molnár Attila is közel került a sajátjához 400-on. Armand Duplantis és Ja’Kobe Tharp sem javította meg saját világrekordját.

Koczó Dávid
2026. 07. 14. 19:41
Halász Bence idei legjobbját érte el, ezúttal harmadik lett a Gyulai memorial kalapácsvető versenyén, az olimpiai bajnok Ethan Katzberg nyert
Halász Bence idei legjobbját érte el, ezúttal harmadik lett a Gyulai memorial kalapácsvető versenyén, az olimpiai bajnok Ethan Katzberg nyert Fotó: Mirkó István
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A másik Budapestre látogatott világcsúcstartó, az amerikai Ja’Kobe Tharp nem a magyar konyhát választotta, hanem a megszokott hamburgerrel hangolt, s mindössze egy tizeddel maradt el a múlt hónapban felállított rekordjától, ráadásul úgy nyerte 12,85 másodperces idővel a 110 méteres gátfutást, hogy az utolsó métereken Usain Boltot idézve már ünnepelt.

Gyulai memorial: Kozák Luca országos csúcsa

Női 100 gáton az olimpiai Masai Russell győzött, Kozák Luca az erős mezőnyben hét századmásodpercet faragott eddigi országos csúcsán, az új rekord 12,59 másodperc.

– Titkon reméltem, hogy tudok 12,60-on belül, jó formában érzem magam, magabiztos vagyok, és a mezőny is segített. Ahogy néztem az eredményjelzőt, éreztem, hogy közel leszek, nagyon örülök az új csúcsnak – mondta Kozák Luca, a szám 2022-es Eb-ezüstérmese, aki a teljes verseny legjobb hazai női atlétája is lett.

A férfiak között ugyanezt a különdíjat Molnár Attila kapta, ő sem volt messze attól, hogy tovább faragjon az idén felállított magyar csúcsán, 44,47 helyett most 44,51-es idővel ért célba, a második helyen, majd értékes ereklyét hajított ki a rajongók közé: Molnár mindkét cipője új gazdára talált.

A Gyulai memorial győztesei

Férfiak

  • 100 méter: Emmanuel Eseme (kameruni) 9,99 másodperc
  • 200 m: Jasszin Hszin (marokkói) 19,92 mp
  • 400 m: Muzala Samukonga (zambiai) 44,02 mp
  • 800 m:  Dzsamel Szedzsati (algériai) 1:43,19 perc
  • 1500 m: Phanuel Koech (kenyai) 3:31,09 p
  • 3000 m: Mathew Kipsang (kenyai) 7:31,90 p
  • 110 m gát: Ja’Kobe Tharp (amerikai) 12,85 mp
  • 400 m gát: Emil Agyekum (német) 47,58 mp
  • kalapácsvetés: Ethan Katzberg (kanadai) 83,64 méter
  • súlylökés: Leonardo Fabbri (olasz) 22,04 m
  • rúdugrás: Armand Duplantis (svéd) 6,07 m
  • távolugrás: Miltiadisz Tentoglu (görög) 8,31 m
    Nők
  • 100 m: Julien Alfred (St. Lucia-i) 10,87 mp
  • 200 m: Gabby Thomas (amerikai) 21,83 mp
  • 1500 m: Abbey Caldwell (ausztrál) 4:01,79 p
  • 100 m gát: Masai Russell (amerikai) 
  • 400 m gát: Jasmine Jones (amerikai) 52,91 mp
  • távolugrás: Monae Nichols (amerikai) 6,88 m
  • magasugrás: Eleanor Patterson (ausztrál) 2.00 m
  • rúdugrás: Nina Kennedy (ausztrál) 4,80 m

 

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