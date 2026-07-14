Kozák Luca új országos csúcsot futott, Halász Bence versenyrekordja megdőlt

A másik Budapestre látogatott világcsúcstartó, az amerikai Ja’Kobe Tharp nem a magyar konyhát választotta, hanem a megszokott hamburgerrel hangolt, s mindössze egy tizeddel maradt el a múlt hónapban felállított rekordjától, ráadásul úgy nyerte 12,85 másodperces idővel a 110 méteres gátfutást, hogy az utolsó métereken Usain Boltot idézve már ünnepelt.

Gyulai memorial: Kozák Luca országos csúcsa

Női 100 gáton az olimpiai Masai Russell győzött, Kozák Luca az erős mezőnyben hét századmásodpercet faragott eddigi országos csúcsán, az új rekord 12,59 másodperc.

– Titkon reméltem, hogy tudok 12,60-on belül, jó formában érzem magam, magabiztos vagyok, és a mezőny is segített. Ahogy néztem az eredményjelzőt, éreztem, hogy közel leszek, nagyon örülök az új csúcsnak – mondta Kozák Luca, a szám 2022-es Eb-ezüstérmese, aki a teljes verseny legjobb hazai női atlétája is lett.

A férfiak között ugyanezt a különdíjat Molnár Attila kapta, ő sem volt messze attól, hogy tovább faragjon az idén felállított magyar csúcsán, 44,47 helyett most 44,51-es idővel ért célba, a második helyen, majd értékes ereklyét hajított ki a rajongók közé: Molnár mindkét cipője új gazdára talált.