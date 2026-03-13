Duplantis álmai netovábbja: a nevét viselő versenyen döntött világcsúcsot

Armand Duplantis már évek óta olyan szinten űzi a rúdugrást, hogy alig számít szenzációnak, ha világcsúcsot dönt. A svéd kiválóság 2020-ban vált rekorderré 6,17 méteres ugrásával, azóta pedig Szerhij Bubka hagyományait követve centinként javítgatja a saját csúcsát. Duplantis legeredményesebb éve a tavalyi volt, amikor négyszer is rekordot döntött, többek között Budapesten, a Gyulai Memorialon, majd a tokiói világbajnokság döntőjében is. Utóbbi rekord (6,30 m) volt érvényben a csütörtöki Mondo Classic előtt, amelyet Duplantisról neveztek el – a világon minden bizonnyal többen ismerik a becenevén, mint Armandként.

Armand Duplantis büszke, hogy Svédország színeiben versenyezhet, a nevét viselő Mondo Classic után már 6,31 méter a rúdugrás világcsúcsa. Fotó: TT News Agency/Fredrik Persson

A Mondo Classic helyszíne Uppsala volt, a svéd–amerikai kettős állampolgár Duplantis svédországi otthona. Bár Duplantis tavaly végre Svédországban is ugrott világrekordot, Uppsala és a Mondo Classic még inkább hazai környezetnek számított, a motiváció egyértelműen adott volt. Az immár minden idők második legjobb eredményével rendelkező görög riválisjelölt, Emmanuil Karalisz ezúttal csak 5,80-ig jutott, a norvég Sondre Guttormsen viszont átvitte a hat métert.

Azt viszont nem állíthatjuk, hogy megszorongatta Duplantist, a svéd előbb a 6,08-as ugrásával bebiztosította a sikerét, majd első próbálkozásra átjutott a világcsúcsot jelentő 6,31 méteren is.

– Ez az otthonom. Minden alkalommal, amikor pályára lépek, titeket képvisellek, nagyon büszke vagyok arra, hogy értetek és Svédországért ugrom – mondta Duplantis a helyszínen a csúcsdöntése után.

A rúdugrófenoménnek az édesapja amerikai, az édesanyja svéd, ám az Egyesült Államokban felnőve a gyakorlatban az angol lett az első számú nyelve, de éppen a Svédország iránti tiszteletből az elmúlt években svédül is megtanult.

Duplantis éve: fedett vb, szabadtéri Eb, majd Budapest

Duplantis a saját nevét viselő versenyen felállított világcsúcsát akár a jövő héten, a lengyelországi fedett pályás világbajnokságon megpróbálhatja megdönteni. A svédnek kifejezett célja, hogy az augusztusi szabadtéri Európa-bajnokságon, Birminghamben is világrekordot döntsön, ez ugyanis Eb-n még nem sikerült neki.