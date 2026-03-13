A brit kormány a muszlimokat védi

Az intézkedést több muszlim szervezet üdvözölte
A British Muslim Foundation szerint az új szabályozás segíthet abban, hogy az intézmények gyorsabban és határozottabban reagáljanak az ilyen esetekre. A szervezet elnöke, Shabir Randeree úgy fogalmazott:
az új meghatározás hozzájárulhat ahhoz, hogy az ilyen incidenseket egy toleráns országban ne hagyják következmények nélkül.
A kormány által ismertetett definíció szerint muszlimgyűlöletnek számít, ha valaki a muszlimok vagy muszlimnak vélt emberek ellen vallásuk miatt bűncselekményt követ el, vagy ilyen cselekményeket támogat, ösztönöz. Ide tartozik
- az erőszak,
- a vandalizmus,
- a zaklatás
- és a fenyegetés is, akár fizikai, akár szóbeli, írásbeli vagy elektronikus formában.
A meghatározás szerint a muszlimellenesség az előítéletek terjesztését is magában foglalja. Például ide tartozik, ha egy csoportra általánosítva negatív tulajdonságokat mondanak, vagy minden tagját egyformán kezelik a vallása, származása vagy külseje miatt.
A dokumentum kitér arra is, hogy jogellenes diszkriminációnak számít minden olyan gyakorlat, amely a muszlimokat hátrányos helyzetbe hozza a közéletben vagy a gazdaságban.
Borítókép: Muszlimok ünnepelnek a londoni Highbury Parkban (Fotó: AFP)
