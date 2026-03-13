A brit kormány a muszlimokat védi

Az Egyesült Királyságban Keir Starmer kormánya új meghatározást vezet be arra, mi minősül muszlimgyűlöletnek. A definíció az erőszakot, a zaklatást és a sztereotípiákat is magában foglalja – írja a Sky.

Steve Reed szerint kötelességük fellépni a muszlimellenességgel szemben Fotó: AFP

A brit kormány már tavaly februárban munkacsoportot hozott létre, hogy kidolgozza az iszlámellenes gyűlölet fogalmát. Októberben azonban úgy döntöttek, hogy az „iszlamofóbia” kifejezést nem használják, helyette a „muszlimgyűlölet” megnevezést vezetik be.