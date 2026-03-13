muszlimellenesgyűlöletbeszédEgyesült Királyságiszlamofóbiahátrányos megkülönböztetés

A brit kormány a muszlimokat védi

A brit kormány új irányelveket jelentett be arról, hogy mi minősül muszlimgyűlöletnek, de hangsúlyozzák, hogy az intézkedés nem korlátozza a szólásszabadságot. A döntést azzal indokolták, hogy nőtt a muszlimok elleni gyűlölet-bűncselekmények száma, ezért pontosabban meghatározzák az ilyen esetek fogalmát, és külön képviselőt is kineveznek a szabályok betartásának segítésére. A lépést muszlim szervezetek üdvözölték, kritikusok szerint azonban az új definíció könnyen oda vezethet, hogy az iszlám bírálatát is gyűlöletként értelmezik.

2026. 03. 13. 11:29
Új irányelveket adott ki a brit kormány a muszlimellenes gyűlöletről
Az Egyesült Királyságban Keir Starmer kormánya új meghatározást vezet be arra, mi minősül muszlimgyűlöletnek. A definíció az erőszakot, a zaklatást és a sztereotípiákat is magában foglalja – írja a Sky.

Steve Reed szerint kötelességük fellépni a muszlimellenes gyűlölettel szemben
Steve Reed szerint kötelességük fellépni a muszlimellenességgel szemben Fotó: AFP

A brit kormány már tavaly februárban munkacsoportot hozott létre, hogy kidolgozza az iszlámellenes gyűlölet fogalmát. Októberben azonban úgy döntöttek, hogy az „iszlamofóbia” kifejezést nem használják, helyette a „muszlimgyűlölet” megnevezést vezetik be. 

A vallási alapon történő diszkrimináció eddig is jogellenes volt, az új meghatározás azonban pontosabban rögzíti, mi számít muszlimgyűlöletnek. 

A kormány egy különleges képviselőt is kinevez, aki segíti a definíció értelmezését és alkalmazását, írja a Sammytt. Az intézkedést azzal indokolták, hogy nőtt a gyűlölet-bűncselekmények száma. Az Angliában és Walesben a rendőrséghez bejelentett, muszlimok ellen elkövetett esetek száma közel egyötödével emelkedett a 2025 márciusában zárult időszakban. 

Ugyanakkor a statisztikák szerint a zsidók ellen követik el a legtöbb ilyen bűncselekményt lakosságarányosan: tízezer lakosra vetítve 106 eset jut. 

A muszlimok esetében ez az arány tizenkettő tízezer lakosra vetítve. A kormány szerint szükség van a pontosabb meghatározásra. Steve Reed, a brit kormány lakásügyi, közösségi és önkormányzati minisztere azt mondta: kötelességük fellépni a muszlimok elleni gyűlölet-bűncselekmények rekordmagas száma ellen. Hozzátette, hogy egy problémát nem lehet kezelni, ha nincs világosan meghatározva, mi az. A miniszter ugyanakkor tagadta, hogy az új definíció korlátozná a szólásszabadságot.

Az intézkedést több muszlim szervezet üdvözölte

A British Muslim Foundation szerint az új szabályozás segíthet abban, hogy az intézmények gyorsabban és határozottabban reagáljanak az ilyen esetekre. A szervezet elnöke, Shabir Randeree úgy fogalmazott: 

az új meghatározás hozzájárulhat ahhoz, hogy az ilyen incidenseket egy toleráns országban ne hagyják következmények nélkül.

A kormány által ismertetett definíció szerint muszlimgyűlöletnek számít, ha valaki a muszlimok vagy muszlimnak vélt emberek ellen vallásuk miatt bűncselekményt követ el, vagy ilyen cselekményeket támogat, ösztönöz. Ide tartozik 

  • az erőszak, 
  • a vandalizmus, 
  • a zaklatás 
  • és a fenyegetés is, akár fizikai, akár szóbeli, írásbeli vagy elektronikus formában.

A meghatározás szerint a muszlimellenesség az előítéletek terjesztését is magában foglalja. Például ide tartozik, ha egy csoportra általánosítva negatív tulajdonságokat mondanak, vagy minden tagját egyformán kezelik a vallása, származása vagy külseje miatt.

A dokumentum kitér arra is, hogy jogellenes diszkriminációnak számít minden olyan gyakorlat, amely a muszlimokat hátrányos helyzetbe hozza a közéletben vagy a gazdaságban.

Borítókép: Muszlimok ünnepelnek a londoni Highbury Parkban (Fotó: AFP)

