Védett ár - kiderült, mi lesz az automata kutaknál

Több részletet pontosított és egyértelműsített az üzemanyagok védett árára vonatkozó jogszabályban a kormány – erről Steiner Attila, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára számolt be pénteken a Facebookon. A politikus bejegyzéséből többek között az is kiderül, hogy az automata benzinkutakon is alkalmazható a védett ár, illetve a rendszám nélküli de magyar honosságú autók is tankolhatók védett árú üzemanyaggal.

Magyar Nemzet
2026. 03. 13. 11:50
Orbán Viktor: A kormány meg tudja védeni Magyarországot! Fotó: Laurens van Putten Forrás: MTI/EPA/ANP/Laurens van Putten
Ahogy arról korábban a Magyar Nemzet is beszámolt, a magyar kormány védett árat vezetett be az üzemanyagokra, így a hazai autósok jóval olcsóbban tankolhatnak a kutakon, mint nyugat-európai társaik. Míg Magyarországon a benzin literenkénti árát 595 forintban, a dízelét pedig 615 forintban maximalizálta az állam, más európai országokban ennél átszámítva akár két-háromszáz forinttal is többe kerülhet egy liter üzemanyag.

Több helyen is pontosították az üzemanyagok védett árára vonatkozó jogszabályt/Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Steiner Attila, az Energiaügyi Minisztérium energetikáért felelős államtitkára pénteken a Facebookon megosztott bejegyzésében közölte: a kormány az üzemanyag-forgalmazói szövetségekkel való egyeztetést követően a fogyasztók adminisztratív terheinek csökkentése érdekében pontosította és egyértelműsítette a védett üzemanyagárra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. 

Pontosították az üzemanyagok védett árára vonatkozó szabályokat

Rögzítették, hogy

  • ha a benzinkutakon meg tudják oldani a jogosultság ellenőrzését, akkor az automata benzinkutakon is alkalmazható a védett áron történő tankolás
  • a rendszám nélküli, de magyar honosságú jármű védett áras termékkel tankolható
  • az üzemanyagtöltő állomás üzemeltetője jogosult a honosság ellenőrzése érdekében a bemutatott okiratok megismerésére
  • a stratégiai készletből felszabadított üzemanyag nem vihető külföldre, a biztonsági készletből csak magyarországi töltőállomás-hálózatban lehet értékesíteni
  • a telephelyi fogadóhelyre történő kiszállítással értékesített üzemanyag esetén is érvényesülnek avédett árak.

A magyar kormány célja egyértelmű: megvédeni a magyar fogyasztókat, hogy a külső politikai és gazdasági döntések következményeinek, az iráni háború okozta áremelkedésnek, az ukrán olajblokádnak és Brüsszel elhibázott energiapolitikájának árát ne a magyar családok és vállalkozások fizessék meg – húzta alá bejegyzésében az államtitkár.

