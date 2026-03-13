Védett ár - kiderült, mi lesz az automata kutaknál

Ahogy arról korábban a Magyar Nemzet is beszámolt, a magyar kormány védett árat vezetett be az üzemanyagokra, így a hazai autósok jóval olcsóbban tankolhatnak a kutakon, mint nyugat-európai társaik. Míg Magyarországon a benzin literenkénti árát 595 forintban, a dízelét pedig 615 forintban maximalizálta az állam, más európai országokban ennél átszámítva akár két-háromszáz forinttal is többe kerülhet egy liter üzemanyag.

Több helyen is pontosították az üzemanyagok védett árára vonatkozó jogszabályt/Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Steiner Attila, az Energiaügyi Minisztérium energetikáért felelős államtitkára pénteken a Facebookon megosztott bejegyzésében közölte: a kormány az üzemanyag-forgalmazói szövetségekkel való egyeztetést követően a fogyasztók adminisztratív terheinek csökkentése érdekében pontosította és egyértelműsítette a védett üzemanyagárra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket.

Pontosították az üzemanyagok védett árára vonatkozó szabályokat

Rögzítették, hogy

ha a benzinkutakon meg tudják oldani a jogosultság ellenőrzését, akkor az automata benzinkutakon is alkalmazható a védett áron történő tankolás

a rendszám nélküli, de magyar honosságú jármű védett áras termékkel tankolható

az üzemanyagtöltő állomás üzemeltetője jogosult a honosság ellenőrzése érdekében a bemutatott okiratok megismerésére

a stratégiai készletből felszabadított üzemanyag nem vihető külföldre, a biztonsági készletből csak magyarországi töltőállomás-hálózatban lehet értékesíteni

a telephelyi fogadóhelyre történő kiszállítással értékesített üzemanyag esetén is érvényesülnek avédett árak.

A magyar kormány célja egyértelmű: megvédeni a magyar fogyasztókat, hogy a külső politikai és gazdasági döntések következményeinek, az iráni háború okozta áremelkedésnek, az ukrán olajblokádnak és Brüsszel elhibázott energiapolitikájának árát ne a magyar családok és vállalkozások fizessék meg – húzta alá bejegyzésében az államtitkár.