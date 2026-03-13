Négy amerikai katona meghalt az iraki repülőgép-balesetben

Az amerikai hadsereg közlése szerint a lezuhant utántöltőgép fedélzetén hat személy utazott, akik közül négyen biztosan meghaltak. A maradék két amerikai katona mentése továbbra is folyamatban van, a körülményeket pedig – habár balesetről van szó – továbbra is vizsgálják.
A Reuters idézi hadsereg közleményét, amely szerint az incidens körülményeit vizsgálják. Egy amerikai tisztviselő a lapnak elmondta, hogy a balesetben érintett második repülőgép, amely biztonságosan leszállt, szintén egy KC–135-ös néven ismert katonai utántöltő volt.
A Boeing által gyártott KC–135 új korszakot nyitott meg 1950-es és 60-as évek elején, és azóta az amerikai hadsereg légi utántöltő flottájának gerincét képezi, miután kritikus fontosságú ahhoz, hogy a repülőgépek leszállás nélkül tudjanak küldetéseket végrehajtani.
