Négy amerikai katona meghalt az iraki repülőgép-balesetben

Az amerikai hadsereg közlése szerint a lezuhant utántöltőgép fedélzetén hat személy utazott, akik közül négyen biztosan meghaltak. A maradék két amerikai katona mentése továbbra is folyamatban van, a körülményeket pedig – habár balesetről van szó – továbbra is vizsgálják.

A hatfős személyzet közül négy amerikai katona meghalt, kettő mentési munkálatai pedig folyamatban vannak. Fotó: NurPhoto

A Reuters idézi hadsereg közleményét, amely szerint az incidens körülményeit vizsgálják. Egy amerikai tisztviselő a lapnak elmondta, hogy a balesetben érintett második repülőgép, amely biztonságosan leszállt, szintén egy KC–135-ös néven ismert katonai utántöltő volt.