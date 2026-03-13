Egyesült ÁllamokIránIrak

Négy amerikai katona meghalt az iraki repülőgép-balesetben

A hadsereg közleménye szerint a hatfős személyzetből négyen életüket veszítették a balesetben. Az amerikai utántöltőgép a hírek szerint baleset miatt zuhant le, bár ennek körülményeit továbbra is vizsgálják.

Magyar Nemzet
2026. 03. 13. 13:08
Fotó: JACK GUEZ Forrás: AFP
Az amerikai hadsereg közlése szerint a lezuhant utántöltőgép fedélzetén hat személy utazott, akik közül négyen biztosan meghaltak. A maradék két amerikai katona mentése továbbra is folyamatban van, a körülményeket pedig – habár balesetről van szó – továbbra is vizsgálják. 

A hat fős személyzet közül négyen amerikai katona meghalt, kettő mentési munkálatai pedig folyamatban vannak
Fotó: NurPhoto

A Reuters idézi hadsereg közleményét, amely szerint az incidens körülményeit vizsgálják. Egy amerikai tisztviselő a lapnak elmondta, hogy a balesetben érintett második repülőgép, amely biztonságosan leszállt, szintén egy KC–135-ös néven ismert katonai utántöltő volt. 

A Boeing által gyártott KC–135 új korszakot nyitott meg 1950-es és 60-as évek elején, és azóta az amerikai hadsereg légi utántöltő flottájának gerincét képezi, miután kritikus fontosságú ahhoz, hogy a repülőgépek leszállás nélkül tudjanak küldetéseket végrehajtani.

Az Iraki Iszlám Ellenállás, egy Irán által támogatott fegyveres csoportokból álló ernyőszervezet vállalta a felelősséget az amerikai katonai repülőgép lelövéséért, habár ezt a jelentések cáfolják. A jelenlegi információk szerint azonban már 150 amerikai katona is megsebesülhetett az Irán elleni amerikai–izraeli háborúban. A katasztrófáról szóló hír ugyanazon a napon érkezett, amikor két amerikai tengerész megsérült egy, a USS Gerald Ford fedélzetén kitört tűzben. A tüzet nem harci cselekmény okozta a hírek szerint. 

Az első hét amerikai katona egyébként akkor halt meg, amikor egy drón becsapódott egy amerikai katonai létesítménybe a kuvaiti Port Shuaibában.

Donald Trump elnök és más magas rangú tisztviselők figyelmeztettek, hogy az iráni konfliktus további amerikai katonai halálesetekhez fog vezetni, mivel Teherán megtorolja az amerikai és az izraeli csapásokat.

 

Borítókép: Egy KC–135 Stratotanker (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

