Túl sokat beszélt az ózdi édesapa tévénézés közben, saját készítésű lándzsával gyilkolta meg a fia

Elrendelte a Miskolci Járásbíróság annak a vádlottnak a letartóztatását, akivel szemben emberölés bűntett kísérletének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás, mert többször is megszúrta az apját – közölte pénteken a Miskolci Törvényszék.

A vádlott idén márciusban ózdi otthonában családjával televíziót nézett, amikor apja ittas állapotban hazaért, és folyamatos beszédével zavarta őt. Szóváltás alakult ki köztük, a férfi többször azzal fenyegette az apját, hogy megszúrja, végül pedig egy általa készített eszközzel, amely egy botra drótozott késből állt, megütötte, majd többször megszúrta, élete kioltásával fenyegette. 

A gyanúsítottat anyja és testvérei is próbálták csitítani, ám a férfi őket is életveszélyesen megfenyegette. A törvényszék közölte, hogy a sértett a mellkasán és a hasán szenvedett szúrt sérülést, utóbbi életveszélyes volt.

Erősen vérző apját látva az egyik lánya a szomszédba szaladt segítségért, ám a gyanúsított megfenyegette a családtagokat, hogy ha bárkit is értesítenek, megöli őket. 

Közölte velük, azt kell majd mondaniuk, hogy a sértett esett bele a lándzsába.

A terhelt cselekménye bizonyítottság esetén alkalmas lehet emberölés bűntett kísérletének megállapítására. A bíróság álláspontja szerint az élet elleni bűncselekmény igen súlyos büntetési tételére figyelemmel a férfi esetében fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye. A végzés végleges.

 

