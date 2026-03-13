A vádlott idén márciusban ózdi otthonában családjával televíziót nézett, amikor apja ittas állapotban hazaért, és folyamatos beszédével zavarta őt. Szóváltás alakult ki köztük, a férfi többször azzal fenyegette az apját, hogy megszúrja, végül pedig egy általa készített eszközzel, amely egy botra drótozott késből állt, megütötte, majd többször megszúrta, élete kioltásával fenyegette.
Túl sokat beszélt az ózdi édesapa tévénézés közben, saját készítésű lándzsával gyilkolta meg a fia
Elrendelte a Miskolci Járásbíróság annak a vádlottnak a letartóztatását, akivel szemben emberölés bűntett kísérletének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás, mert többször is megszúrta az apját – közölte pénteken a Miskolci Törvényszék.
A gyanúsítottat anyja és testvérei is próbálták csitítani, ám a férfi őket is életveszélyesen megfenyegette. A törvényszék közölte, hogy a sértett a mellkasán és a hasán szenvedett szúrt sérülést, utóbbi életveszélyes volt.
Erősen vérző apját látva az egyik lánya a szomszédba szaladt segítségért, ám a gyanúsított megfenyegette a családtagokat, hogy ha bárkit is értesítenek, megöli őket.
Közölte velük, azt kell majd mondaniuk, hogy a sértett esett bele a lándzsába.
A terhelt cselekménye bizonyítottság esetén alkalmas lehet emberölés bűntett kísérletének megállapítására. A bíróság álláspontja szerint az élet elleni bűncselekmény igen súlyos büntetési tételére figyelemmel a férfi esetében fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye. A végzés végleges.
