Túl sokat beszélt az ózdi édesapa tévénézés közben, saját készítésű lándzsával gyilkolta meg a fia

A vádlott idén márciusban ózdi otthonában családjával televíziót nézett, amikor apja ittas állapotban hazaért, és folyamatos beszédével zavarta őt. Szóváltás alakult ki köztük, a férfi többször azzal fenyegette az apját, hogy megszúrja, végül pedig egy általa készített eszközzel, amely egy botra drótozott késből állt, megütötte, majd többször megszúrta, élete kioltásával fenyegette.