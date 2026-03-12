Lakossági bejelentés nyomán gyorsan pont került egy különös ügy végére Bogácson – írja a közösségi oldalán a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség.
Csipogó rózsaszín zsákra bukkantak a rendőrök az árokban, nem akarták elhinni, mit rejtett
Eljárást indítottak az ügyben.
Azzal folytatják, valaki egy vízelvezető árokban hagyott egy „csipogó” rózsaszín zsákot, és gyorsan kiderítették, hogy a zaj nem véletlen: a közelben nem sokkal korábban négy tyúkot loptak el egy elkerített baromfiudvarról.
További Belföld híreink
A Bogácsi Rendőrőrs munkatársai rövid idő alatt elfogták az elkövetőt, egy 21 éves helyi férfit, aki a kihallgatásán beismerte a lopást. A jószágok nem élték túl a történetet. Az ügyben a Mezőkövesdi Rendőrkapitányság Bogácsi Rendőrőrse lopás miatt folytat eljárást.
További Belföld híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Határokon átívelő ünneplés: 60 ezer kilométert utaznak a magyar diákok március 15-én
Több mint ötezer Kárpát-medencei középiskolás ünnepel együtt a Rákóczi Szövetség programjának keretében.
Beismerte a tiszás jelölt: halálos balesetet okozott
Újabb csontváz esett ki a szekrényből a Tisza Pártnál.
A Magyar Nemzet jogerősen sajtópert nyert a Tisza Párttal szemben
A Fővárosi Ítélőtábla másodfokon megváltoztatta az elsőfokú ítéletet, és a Tisza Párt keresetét teljes egészében elutasította – hasonlóan a Ripost ügyéhez.
Gyurcsány hálózatszervezője és a Tisza Párt házi exbírója képviseli az ukrán aranykonvoj ügyében érintetteket
Újabb bizonyíték derült ki arra vonatkozóan, hogy a teljes ellenzéket ugyanaz a balliberális hátország képviseli.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Határokon átívelő ünneplés: 60 ezer kilométert utaznak a magyar diákok március 15-én
Több mint ötezer Kárpát-medencei középiskolás ünnepel együtt a Rákóczi Szövetség programjának keretében.
Beismerte a tiszás jelölt: halálos balesetet okozott
Újabb csontváz esett ki a szekrényből a Tisza Pártnál.
A Magyar Nemzet jogerősen sajtópert nyert a Tisza Párttal szemben
A Fővárosi Ítélőtábla másodfokon megváltoztatta az elsőfokú ítéletet, és a Tisza Párt keresetét teljes egészében elutasította – hasonlóan a Ripost ügyéhez.
Gyurcsány hálózatszervezője és a Tisza Párt házi exbírója képviseli az ukrán aranykonvoj ügyében érintetteket
Újabb bizonyíték derült ki arra vonatkozóan, hogy a teljes ellenzéket ugyanaz a balliberális hátország képviseli.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!