A Magyar Nemzet jogerősen sajtópert nyert a Tisza Párttal szemben

árokbanmezőkövesdi rendőrkapitányságrózsaszín

Csipogó rózsaszín zsákra bukkantak a rendőrök az árokban, nem akarták elhinni, mit rejtett

Eljárást indítottak az ügyben.

2026. 03. 12. 15:18
Lakossági bejelentés nyomán gyorsan pont került egy különös ügy végére Bogácson – írja a közösségi oldalán a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség. 

Azzal folytatják, valaki egy vízelvezető árokban hagyott egy „csipogó” rózsaszín zsákot, és gyorsan kiderítették, hogy a zaj nem véletlen: a közelben nem sokkal korábban négy tyúkot loptak el egy elkerített baromfiudvarról.

A Bogácsi Rendőrőrs munkatársai rövid idő alatt elfogták az elkövetőt, egy 21 éves helyi férfit, aki a kihallgatásán beismerte a lopást. A jószágok nem élték túl a történetet. Az ügyben a Mezőkövesdi Rendőrkapitányság Bogácsi Rendőrőrse lopás miatt folytat eljárást.

