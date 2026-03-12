Nem tetszett a rendőröknek a lassítósáv közepén a földkupac, gyorsan kiderült, hogy mi az oka

A szolgálatparancsnok kikerülte, így nem ütötte el az úton gubbasztó állatot. Visszatérve látták, hogy egy sérült szárnyú fülesbagoly próbál életben maradni az autók között – írja a rendőrségi portál.

Fotó: Police

A rendőrök nem hagyták magára a védett madarat, óvatosan kartondobozba tették, majd a tevékenységirányítási központ segítségével értesítettek egy madármentéssel foglalkozó szakembert. Átadták neki a baglyot, és kiderült az is, hogy van esély a megmentésére.