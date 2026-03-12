Rendkívüli

Nem tetszett a rendőröknek a lassítósáv közepén a földkupac, gyorsan kiderült, hogy mi az oka

Azonnal intézkedtek, amikor rájöttek, mire bukkantak.

Forrás: Police2026. 03. 12. 13:23
Nagykanizsa, 2018. június 13. Viharfelhők az M7-es autópálya felett Nagykanizsa határában 2018. június 12-én este. időjárás,autópálya MTI Fotó: Varga György
illusztráció Fotó: Varga György Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Éppen az M1-es sztráda Budapest felé vezető oldalán, a 64-es kilométerszelvénynél ellenőrizte a pihenőt március 10-én este két rendőr, amikor a lassítósáv közepén valami szokatlanra lettek figyelmesek. 

A szolgálatparancsnok kikerülte, így nem ütötte el az úton gubbasztó állatot. Visszatérve látták, hogy egy sérült szárnyú fülesbagoly próbál életben maradni az autók között – írja a rendőrségi portál.

Fotó: Police

A rendőrök nem hagyták magára a védett madarat, óvatosan kartondobozba tették, majd a tevékenységirányítási központ segítségével értesítettek egy madármentéssel foglalkozó szakembert. Átadták neki a baglyot, és kiderült az is, hogy van esély a megmentésére. 

A madár egy tatai állatkórházba került, ahol további vizsgálat és kezelés vár rá.

A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy néha egy apró figyelmesség is életet menthet. Az úton ne csak egymásra, hanem az állatokra is vigyázzunk! – kérték. 

 

