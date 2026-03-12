Éppen az M1-es sztráda Budapest felé vezető oldalán, a 64-es kilométerszelvénynél ellenőrizte a pihenőt március 10-én este két rendőr, amikor a lassítósáv közepén valami szokatlanra lettek figyelmesek.
Nem tetszett a rendőröknek a lassítósáv közepén a földkupac, gyorsan kiderült, hogy mi az oka
Azonnal intézkedtek, amikor rájöttek, mire bukkantak.
A szolgálatparancsnok kikerülte, így nem ütötte el az úton gubbasztó állatot. Visszatérve látták, hogy egy sérült szárnyú fülesbagoly próbál életben maradni az autók között – írja a rendőrségi portál.
A rendőrök nem hagyták magára a védett madarat, óvatosan kartondobozba tették, majd a tevékenységirányítási központ segítségével értesítettek egy madármentéssel foglalkozó szakembert. Átadták neki a baglyot, és kiderült az is, hogy van esély a megmentésére.
A madár egy tatai állatkórházba került, ahol további vizsgálat és kezelés vár rá.
További Belföld híreink
A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy néha egy apró figyelmesség is életet menthet. Az úton ne csak egymásra, hanem az állatokra is vigyázzunk! – kérték.
További Belföld híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Rétvári Bence: Ha nem védjük meg szabadságunkat, akkor nemzetünk napjai megvannak számlálva
Ünnepi beszédben emlékezett meg Rétvári Bence a nemzet szabadságharcos múltjáról.
Tisztázni kell az ukrán aranykonvoj által szállított pénz célját
A szállítmányban olyan mennyiségű deviza volt, amely egyedülálló.
Ukrajna a Török Áramlat földgázvezetéket támadja, itt a kormány reakciója
Minden, az energiabiztonságot szolgáló létesítmény elleni támadás nemcsak egy ország elleni, hanem az Európai Uniót közvetlenül érintő támadás.
Sem az országot, sem a miniszterelnököt, sem a családját nem lehet fenyegetni
A miniszterelnök fenyegetése ellentétes a diplomácia szabályaival.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Rétvári Bence: Ha nem védjük meg szabadságunkat, akkor nemzetünk napjai megvannak számlálva
Ünnepi beszédben emlékezett meg Rétvári Bence a nemzet szabadságharcos múltjáról.
Tisztázni kell az ukrán aranykonvoj által szállított pénz célját
A szállítmányban olyan mennyiségű deviza volt, amely egyedülálló.
Ukrajna a Török Áramlat földgázvezetéket támadja, itt a kormány reakciója
Minden, az energiabiztonságot szolgáló létesítmény elleni támadás nemcsak egy ország elleni, hanem az Európai Uniót közvetlenül érintő támadás.
Sem az országot, sem a miniszterelnököt, sem a családját nem lehet fenyegetni
A miniszterelnök fenyegetése ellentétes a diplomácia szabályaival.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!