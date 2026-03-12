Czepek GáborKijevBarátság kőolajvezeték

Kijevi óvóhelyről jelentkezett be Czepek Gábor, légiriadó szakította félbe a tárgyalásaikat

Kijevben tárgyal a magyar delegáció a Barátság kőolajvezeték újraindításáról. Erről beszélt Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára csütörtökön, egy Kijevben készült Facebook-videójában.

Magyar Nemzet
2026. 03. 12. 15:41
Czepek Gábor Fotó: Hegedüs Róbert Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Czepek Gábor a videóban elmondta: az energetikai tárgyalássorozatot légiriadó szakította félbe, s éppen az óvóhelyen vannak.

Budapest, 2026. március 5. Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára a Barátság kőolajvezeték állapotát vizsgáló küldöttség megalakulásáról tartott sajtótájékoztatón a minisztériumban 2026. március 5-én. Megalakult az az ötfős delegáció, amely a Barátság kőolajvezeték állapotát vizsgálná meg abban az esetben, ha Kijev három munkanapon belül nem indítaná újra a kőolajszállítást. MTI/Hegedüs Róbert
Kijevben tárgyal a magyar delegáció a Barátság kőolajvezeték újraindításáról – mondta el Czepek Gábor. Fotó: MTI

– Újra írtunk a kijevi energetikai kormányzatnak írásban, hogy rendelkezésre állunk, higgadtan várjuk a lehetőséget, mert célunk, hogy tárgyalóasztalnál megoldjuk a Barátság kőolajvezeték ügyét – tette hozzá. – Imént egyeztettem a szlovák nagykövettel, teljesen egyértelmű volt, ők is ebben a csónakban vannak, céljuk a vezeték megnyitása, illetve a vezeték állapotának kivizsgálása. Reméljük, hogy Kijev nem az a hely lesz, ahol a kijevieken kívül mindenkivel lehet beszélni – mondta Czepek Gábor.

Hamarosan vége a légiriadónak, és folytatjuk az egyeztetéseket a partnereinkkel

– tette hozzá.

 

Borítókép: Czepek Gábor (Fotó: MTI)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Dénes Zoltán
idezojelekOrbán Viktor

Ursula, a stratéga

Dénes Zoltán avatarja

Az Európai Bizottság elnöke hibát hibára halmoz.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.