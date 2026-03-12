Kijevi óvóhelyről jelentkezett be Czepek Gábor, légiriadó szakította félbe a tárgyalásaikat

Czepek Gábor a videóban elmondta: az energetikai tárgyalássorozatot légiriadó szakította félbe, s éppen az óvóhelyen vannak.
– Újra írtunk a kijevi energetikai kormányzatnak írásban, hogy rendelkezésre állunk, higgadtan várjuk a lehetőséget, mert célunk, hogy tárgyalóasztalnál megoldjuk a Barátság kőolajvezeték ügyét – tette hozzá. – Imént egyeztettem a szlovák nagykövettel, teljesen egyértelmű volt, ők is ebben a csónakban vannak, céljuk a vezeték megnyitása, illetve a vezeték állapotának kivizsgálása. Reméljük, hogy Kijev nem az a hely lesz, ahol a kijevieken kívül mindenkivel lehet beszélni – mondta Czepek Gábor.
Hamarosan vége a légiriadónak, és folytatjuk az egyeztetéseket a partnereinkkel
– tette hozzá.
Borítókép: Czepek Gábor (Fotó: MTI)
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!