Kijevi óvóhelyről jelentkezett be Czepek Gábor, légiriadó szakította félbe a tárgyalásaikat

Czepek Gábor a videóban elmondta: az energetikai tárgyalássorozatot légiriadó szakította félbe, s éppen az óvóhelyen vannak.

Kijevben tárgyal a magyar delegáció a Barátság kőolajvezeték újraindításáról – mondta el Czepek Gábor.

– Újra írtunk a kijevi energetikai kormányzatnak írásban, hogy rendelkezésre állunk, higgadtan várjuk a lehetőséget, mert célunk, hogy tárgyalóasztalnál megoldjuk a Barátság kőolajvezeték ügyét – tette hozzá. – Imént egyeztettem a szlovák nagykövettel, teljesen egyértelmű volt, ők is ebben a csónakban vannak, céljuk a vezeték megnyitása, illetve a vezeték állapotának kivizsgálása. Reméljük, hogy Kijev nem az a hely lesz, ahol a kijevieken kívül mindenkivel lehet beszélni – mondta Czepek Gábor.

Hamarosan vége a légiriadónak, és folytatjuk az egyeztetéseket a partnereinkkel

