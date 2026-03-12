balesetjeges hegyoldalturistafelvétel

Rosszul lépett, megállíthatatlanul zuhant le egy turista a jeges hegyoldalon + videó

Csodával határos módon sértetlenül úszta meg a balesetet.

Magyar Nemzet
2026. 03. 12. 16:22
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Több mint egymillióan látták már azt a sokkoló felvételt a Rysy (Tengerszem-csúcs) csúcsról, amelyen egy férfi látható, amint zuhan le a jeges hegyoldalon – írja a felvidéki magyar nyelvű hírportál, a Paraméter.

A felvételt egy lengyel turista figyelmeztetésként osztotta meg a közösségi médiában, hogy rámutasson: bár gyönyörűek, komolyan kell venni a hegyeket. A férfi a baleset idején, március 7-én a helyszínen tartózkodott.

Az illető a Rysy felé vezető úton rosszul tette le a lábát. Elvesztette az egyensúlyát, kiejtette a kezéből a jégcsákányt, és óriási sebességgel lezuhant a hegyoldalon. Már nem volt esélye megállni. Röviddel később lementem hozzá. Óriási szerencséje volt – úgy tűnt, nem esett komoly baja. Csak a kisujja fájt. A barátja, aki orvos, a helyszínen megvizsgálta. Végül a saját lábán tudott távozni

– írta a lengyel turista.

Aznap nem ez volt az egyetlen baleset.

Egy másik férfit jégdarab talált el, kiejtette a jégcsákányt a kezéből, majd lecsúszott.

Több sérülést szenvedett, főként az arcán.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Dénes Zoltán
idezojelekOrbán Viktor

Ursula, a stratéga

Dénes Zoltán avatarja

Az Európai Bizottság elnöke hibát hibára halmoz.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu