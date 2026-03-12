Rosszul lépett, megállíthatatlanul zuhant le egy turista a jeges hegyoldalon + videó

Több mint egymillióan látták már azt a sokkoló felvételt a Rysy (Tengerszem-csúcs) csúcsról, amelyen egy férfi látható, amint zuhan le a jeges hegyoldalon – írja a felvidéki magyar nyelvű hírportál, a Paraméter.

A felvételt egy lengyel turista figyelmeztetésként osztotta meg a közösségi médiában, hogy rámutasson: bár gyönyörűek, komolyan kell venni a hegyeket. A férfi a baleset idején, március 7-én a helyszínen tartózkodott.

Az illető a Rysy felé vezető úton rosszul tette le a lábát. Elvesztette az egyensúlyát, kiejtette a kezéből a jégcsákányt, és óriási sebességgel lezuhant a hegyoldalon. Már nem volt esélye megállni. Röviddel később lementem hozzá. Óriási szerencséje volt – úgy tűnt, nem esett komoly baja. Csak a kisujja fájt. A barátja, aki orvos, a helyszínen megvizsgálta. Végül a saját lábán tudott távozni

– írta a lengyel turista.

Aznap nem ez volt az egyetlen baleset.

Egy másik férfit jégdarab talált el, kiejtette a jégcsákányt a kezéből, majd lecsúszott.

Több sérülést szenvedett, főként az arcán.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)