Halálos csapdát állított Pécs lakóinak egy bűnöző

Tíz évvel az eset után állt bíróság elé az a 44 éves férfi, akit azzal vádolnak, hogy a pécsi Zsolnay Mauzóleum kapuját árammal halálos csapdává változtatta. A férfit végül az ujjlenyomata buktatta le, miután korábban más bűncselekményeket is elkövetett. Az ügyészség akár életfogytiglant is indítványozhat – írta az Origo.hu.

A vád szerint áramot vezetett a pécsi Zsolnay Mauzóleum kapujába a férfi. Forrás: Magyarország Ügyészsége

Árammal akart embereket ölni

A férfi a műemléktől néhány száz méterre élt, ismerte a környéket, tudott a kapu melletti kapcsolószekrényről és arról, hogy éjjel az őr pihenőn van. Egyetlen éjszaka alatt hosszabbítóból, csipeszekből és szigetelőszalagból készített szerkezetet csatlakoztatott a kapura, ami így életveszélyessé vált.

A tragédia végül elmaradt, ugyanis az éjjeliőr észrevette a csapdát, lerántotta a szikrázó kábelt, leverte a biztosítékot, majd értesítette a biztonsági vezetőt.

Az ügyészség 12 év fegyházat javasolt, ha a férfi beismeri a tettét. Mivel az emberölés kísérletét nem ismerte el, a bíróság májusban folytatja az ügyet. A férfi jelenleg nincs előzetesben, nyomkövetővel érkezhet a tárgyalásra.

A bűnözői pályájának azonban ez sem vetett véget

2023-ban két munkahelyén lopásokat követett el, több millió forint értékben szerszámokat és dísztárgyakat adott el online. A későbbi házkutatások során kábítószergyanús anyagokat foglaltak le nála, majd újabb ellenőrzéseknél ismét drogfogás történt.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Ladóczki Balázs)