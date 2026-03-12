árambíróságéletfogytiglani börtönbüntetészsolnay mauzóleum

Halálos csapdát állított Pécs lakóinak egy bűnöző

Egy pécsi műemléknél elhelyezett különös szerkezet miatt indult büntetőeljárás egy férfi ellen, akinek az ügye csak évekkel később jutott el a bíróságig. A nyomozás szerint áram került a Zsolnay Mauzóleum kapujába, ami komoly veszélyt jelenthetett volna az arra járókra, a tragédiát végül az éjjeliőr közbelépése akadályozta meg.

Munkatársunktól
2026. 03. 12. 16:19
Fotó: Ladóczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Tíz évvel az eset után állt bíróság elé az a 44 éves férfi, akit azzal vádolnak, hogy a pécsi Zsolnay Mauzóleum kapuját árammal halálos csapdává változtatta. A férfit végül az ujjlenyomata buktatta le, miután korábban más bűncselekményeket is elkövetett. Az ügyészség akár életfogytiglant is indítványozhat – írta az Origo.hu.

A vád szerint áramot vezetett a pécsi Zsolnay Mauzóleum kapujába a férfi
A vád szerint áramot vezetett a pécsi Zsolnay Mauzóleum kapujába a férfi. Forrás: Magyarország Ügyészsége

 

Árammal akart embereket ölni

A férfi a műemléktől néhány száz méterre élt, ismerte a környéket, tudott a kapu melletti kapcsolószekrényről és arról, hogy éjjel az őr pihenőn van. Egyetlen éjszaka alatt hosszabbítóból, csipeszekből és szigetelőszalagból készített szerkezetet csatlakoztatott a kapura, ami így életveszélyessé vált. 

A tragédia végül elmaradt, ugyanis az éjjeliőr észrevette a csapdát, lerántotta a szikrázó kábelt, leverte a biztosítékot, majd értesítette a biztonsági vezetőt.

Az ügyészség 12 év fegyházat javasolt, ha a férfi beismeri a tettét. Mivel az emberölés kísérletét nem ismerte el, a bíróság májusban folytatja az ügyet. A férfi jelenleg nincs előzetesben, nyomkövetővel érkezhet a tárgyalásra.

 

A bűnözői pályájának azonban ez sem vetett véget

2023-ban két munkahelyén lopásokat követett el, több millió forint értékben szerszámokat és dísztárgyakat adott el online. A későbbi házkutatások során kábítószergyanús anyagokat foglaltak le nála, majd újabb ellenőrzéseknél ismét drogfogás történt.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Ladóczki Balázs)

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Dénes Zoltán
idezojelekOrbán Viktor

Ursula, a stratéga

Dénes Zoltán avatarja

Az Európai Bizottság elnöke hibát hibára halmoz.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu