Újabb városban zakózott Magyar Péter, mutatjuk a drónfotót

Olyan kevesen voltak kíváncsiak Magyar Péterre Bonyhádon, hogy még az odabuszoztatott aktivisták sem tudtak javítani a helyzeten. Deák Dániel közösségi oldalára egy dórónfotót is feltöltött a fórumról, amelyen látszik: még félig sem sikerült megtölteni a rendezvény helyéül szolgáló parkot.

Magyar Nemzet
2026. 03. 09. 19:10
Fotó: Markovics Gábor
„Ide mintha már a buszoztatott pártaktivisták sem érkeztek volna meg”– így kommentálta Magyar Péternek a bonyhádi fórumát Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője egy 18.07-kor készült drónfotót is mellékelt közösségi oldalára, amikor a Tisza Párt elnöke már a színpadon beszélt. 

Deák Dániel szerint nem meglepő ez a gyér érdeklődés, „hiszen Magyar Péter ilyen válságos időkben, amikor az energiaárak emelkednek, Brüsszel és Kijev kérésére leválna az olcsó orosz energiáról”. 

Egyre kevesebb az aktivista

Emlékezetes Magyar Péternek tompai fóruma is, ami akkora lebőgés volt, hogy technikai okokra hivatkozva még az élő közvetítést is lefújta. Hasonlóképpen történt Albertirsán is, ahol szintén rendkívül kevesen voltak kíváncsiak rá.

Magyar Péter országjárása Albertirsán is lebőgött (Forrás: Facebook)
Magyar Péter az albertirsai rendezvényen egyébként kérlelte is az embereket, csatlakozzanak minél többen aktivistának a pártjához. Ez arról árulkodik, amire lapunk belsős informátora is utalt már: az elmúlt hónapok belső feszültségei, szervezési vitái és a helyi koordinátorok cserélődése jelentősen meggyengítette a párt aktivistabázisát. Forrásunk szerint a problémák különösen a kisebb városokban és a falvakban látványosak, ahol a korábban lelkes önkéntesek egy része kiábrándult vagy egyszerűen eltűnt a szervezetből. Több vármegyében akadozik az országjárás előkészítése: 

hiányoznak a technikai feltételek, bizonytalan a helyszínbiztosítás és kérdéses a résztvevők száma is. 

– Ha nem sikerül valódi mozgósítást felmutatni, és a rendezvények fél ház előtt zajlanak, az komoly presztízsveszteséget jelenthet – fogalmazott a forrás. 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Markovics Gábor)


