Magyar Péter nagyon lebőgött Albertirsán, mutatjuk a drónfotót

Csalódással zárhatja a hetet Magyar Péter, rendkívül kevés ember jelent meg az albertirsai rendezvényén. Deák Dániel közösségi oldalára feltöltött drónfotóból kiderül: a rendszerváltás érdeklődés hiányában vasárnap is elmarad.

Magyar Nemzet
2026. 02. 22. 18:37
Fotó: Markovics Gábor
„Vasárnapi dupla égés: Albertirsán még az odabuszoztatott aktivistákkal is kevesen voltak Magyar Péter rendezvényén” – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője egy képet mellékelt a pártelnök albertirsai látogatásáról, amelyen látszik: rendkívül kevesen voltak kíváncsiak rá. 

Különösen kínos ez annak fényében, hogy a fotó 16 óra 18 perckor készült, amikor Magyar Péter már a színpadon volt. „Abony után Albertirsán is rendkívül kevesen kíváncsiak rá. Ráadásul még ezeknek a résztvevőknek is a többsége máshonnan odautaztatott tiszás aktivista. Mindez nem meglepő, hiszen a magyarok nem szeretik a Zelenszkijjel való összejátszást, nem szeretik, ha valaki az alapvető magyar nemzeti érdekekkel szemben politizál…”– mutatott rá Deák Dániel.

Egyre kevesebb az aktivista

Magyar Péter albertirsai rendezvényen egyébként kérlelte is az embereket, csatlakozzanak minél többen aktivistának a pártjához. Ez arról árulkodik, amire lapunk belsős informátora is elárult: az elmúlt hónapok belső feszültségei, szervezési vitái és a helyi koordinátorok cserélődése jelentősen meggyengítette a párt aktivistabázisát. Forrásunk szerint a problémák különösen a kisebb városokban és a falvakban látványosak, ahol a korábban lelkes önkéntesek egy része kiábrándult vagy egyszerűen eltűnt a szervezetből. Több megyében akadozik az országjárás előkészítése: 

hiányoznak a technikai feltételek, bizonytalan a helyszínbiztosítás, és kérdéses a résztvevők száma is. 

– Ha nem sikerül valódi mozgósítást felmutatni, és a rendezvények fél ház előtt zajlanak, az komoly presztízsveszteséget jelenthet – fogalmazott a forrás. 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Markovics Gábor)

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

